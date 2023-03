Chi è Ugo Bressanello? Età, carriera, biografia, moglie, figli e la sua associazione

Ugo Bressanello è un uomo comune che ha scelto di rinunciare a tutto per aiutare gli altri. Ha creato un’associazione cruciale che accoglie persone in difficoltà e oggi sarà ospite del programma “Da noi a ruota libera”. Rivelerà tutto sulla decisione che gli ha fatto guadagnare un premio da Sergio Mattarella. Ecco ciò che sappiamo sulla sua storia.

Profilo di Ugo Bressanello: età, percorso professionale

Ugo Bressanello ha 56 anni e si è fatto notare per le sue decisioni di vita: per molti anni è stato un imprenditore romano specializzato nel settore dell’internet e ha viaggiato per il mondo come CEO di Excite. Vent’anni fa si trasferisce in Sardegna con sua moglie e i loro tre figli. Viene eletto vicepresidente di Tiscali e la sua vita sembra prosperare. Tuttavia, qualcosa lo preoccupa e gli impedisce di dormire di notte. Come ha riferito al giornale sardo “Tottus in pari”, nel 2004 ha iniziato a sentirsi insoddisfatto e ha deciso di prendersi un anno sabbatico dal lavoro. Ha detto: “In quell’anno abbiamo scoperto che una nuova legge (la legge 149 del 28 marzo 2001) prevedeva la chiusura degli orfanotrofi. Mancavano meno di due anni e tutti dicevano che non c’erano abbastanza case famiglia e comunità pronte ad accogliere quei trentamila bambini e adolescenti che vivevano fuori dalle loro famiglie, sparsi per i vari istituti d’Italia”. Quindi, inizia a riflettere e a cercare di capire cosa fare.

La sua associazione

Ugo Bressanello decide di prendere in mano la situazione e pensa a tutti i bambini e le bambine che finirebbero per strada a causa di questa legge. Nel 2005 lascia il suo lavoro e fonda la fondazione “Domus de Luna”. Un’associazione che si dedica a fornire una casa e tutto ciò che serve a bambini, bambine, giovani e madri in difficoltà o che provengono da situazioni complesse. Ha confessato: “Qualcosa mi tormentava dentro, non potevo restare a guardare senza fare nulla”. Il progetto ha avuto successo fin dall’inizio e ha aperto, grazie all’aiuto di collaboratori, volontari e numerose donazioni, ben quattro comunità di accoglienza e assistenza: Domus de Luna, Casa delle Stelle, Casa Cometa, Casa del Sole. Non solo: hanno inaugurato anche un ambulatorio per colloqui con lo psicologo: il centro “Sa Domu est Pitticca, su Coru est Mannu”. Ma anche un bed & breakfast con ristorante per il reinserimento e il riscatto di ragazzi e mamme “La Locanda dei Buoni e Cattivi”. Un ristorante con bar e pizzeria “Il Circolo dei Buoni e Cattivi” e un centro per attività ricreative ed espressive “L’Exmè”.

Il riconoscimento da Sergio Mattarella

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito 30 onorificenze al merito a cittadini e cittadine che si sono distinti per il loro impegno civico, la dedizione al bene comune e la testimonianza dei valori della Repubblica Italiana. Così, Ugo Bressanello è stato nominato Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: “Per aver cambiato la sua vita professionale e personale, creando e dedicandosi a realtà che accolgono e assistono bambini, ragazzi e mamme in situazioni di grave difficoltà”.

L’impatto e il futuro dell’associazione

L’associazione fondata da Ugo Bressanello ha avuto un impatto significativo sulla vita di molti bambini, giovani e madri in difficoltà. Grazie all’impegno di Ugo e a tutte le persone coinvolte, sono stati creati luoghi sicuri e accoglienti in cui queste persone possono trovare supporto, cure e opportunità per un futuro migliore. L’obiettivo di Ugo e dell’associazione “Domus de Luna” è quello di continuare a crescere e a espandersi, raggiungendo sempre più persone bisognose e offrendo loro speranza e possibilità di cambiamento. Attraverso il duro lavoro, la dedizione e l’amore, Ugo Bressanello e la sua associazione stanno facendo la differenza nella vita di molte persone, dimostrando che anche un singolo individuo può avere un impatto enorme nel migliorare il mondo intorno a sé.