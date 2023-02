Chi è Valentina Cenni attrice e moglie di Stefano Bollani? Età, biografia, figli e vita privta

Valentina Cenni è un’attrice e moglie del compositore e cantante italiano Stefano Bollani. Questo paragrafo fornisce una breve biografia dell’attrice, con informazioni sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Valentina Cenni è un’attrice, regista e forza creativa che, insieme a Stefano Bollani, forma una coppia sia nella vita privata che in quella professionale. Se pensiamo di sapere molto sul compositore e cantante italiano, cerchiamo di saperne di più sulla sua talentuosa metà. Quanti anni ha Valentina Cenni? Che studi ha fatto? E cosa fa nella vita privata?

Valentina Cenni, biografia

Valentina Cenni è nata il 14 marzo 1982 a Riccione, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Si è diplomata prima all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e poi alla Royal Academy of Dance di Londra. Ha al suo attivo molti importanti spettacoli teatrali e diverse produzioni cinematografiche.

Valentina Cenni, vita privata

Valentina Cenni è una persona molto riservata e non condivide molto della sua vita privata. Non sembra avere un account Instagram e sembra dividersi tra Roma e Milano. Non sono disponibili informazioni sul suo patrimonio personale.

È legata sentimentalmente a Stefano Bollani, compositore e pianista più grande di lei di circa dieci anni. I due non hanno ancora figli insieme, ma Stefano è già padre di due bambini (Frida e Leone), nati dal suo precedente matrimonio con Petra Magoni.

Stefano Bollani è un musicista e cantante italiano, nato a Milano il 5 dicembre 1972. È considerato uno dei più importanti portavoce del jazz a livello internazionale, ma è attivo anche come attore, scrittore, umorista e showman.

Valentina Cenni, 3 curiosità

Le passioni artistiche di Valentina sono la fotografia e il graphic design. Ha anche disegnato le copertine di diversi libri e album musicali.

Nel 2016 ha vinto il Premio Cerami come migliore attrice giovane nello spettacolo teatrale di Giampiero Rappa intitolato Nessun luogo è lontano.

Insieme al marito, ha realizzato un disco intitolato Via dei Matti n. 0, dal nome del programma che conducono su Rai 3.