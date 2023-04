Chi era Brunella Gubler moglie di Renato Pozzetto? Età, causa morte e figli

Scopriamo la verità su Brunella Gubler, l’amata moglie del celebre comico Renato Pozzetto, e sulla sua tragica scomparsa.

Renato Pozzetto, uno dei comici più amati della storia dello spettacolo italiano, ha avuto in Brunella Gubler il grande amore della sua vita. I due erano inseparabili, stavano insieme fin dall’adolescenza e non si lasciavano mai. Tragicamente, solo la morte ha potuto separarli e portargli via Brunella: scopriamo allora cosa l’ha portata via.

Ricordiamo Brunella Gubler e il modo tragico in cui è morta. Non dimentichiamola mai e onoriamo la sua memoria.

A soli 16 anni, l’appassionata storia d’amore di Renato e Brunella iniziò sulle pittoresche rive del Lago Maggiore. Dopo essersi conosciuti grazie a un gruppo di amici comuni, il loro legame è stato innegabile e il loro amore non si è mai spento.

Nel 1967 i due si unirono in matrimonio sacro e, nonostante l’enorme fama del marito, Brunella è sempre rimasta lontana dai riflettori e di lei non si sa quasi nulla, a parte alcune storie raccontate dallo stesso Renato. Ad esempio, il comico ha raccontato che Brunella era una donna molto acuta e non ha mai avuto interesse per il mondo dello spettacolo, motivo per cui non ha mai voluto trasferirsi a Roma, ma ha sempre voluto rimanere a Milano vicino alla madre. Inoltre, Brunella era una forte fumatrice e per un periodo della sua vita ha sofferto di depressione.

Renato e Brunella hanno condiviso una vita incredibile insieme, crescendo due bellissimi figli, Giacomo e Francesca, e diventando infine nonni orgogliosi di cinque nipoti. La notte del 21 dicembre 2009, la vita di Brunella si è tragicamente interrotta per cause misteriose, anche se si è parlato di infarto o ictus. Renato ricorda ancora con affetto l’amata ex moglie, conservando i ricordi della loro vita insieme con profonda devozione e amore.