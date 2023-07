Chi era Chiara Rossetti, la giovane scout vittima del maltempo in Val Camonica

La nazione è stata scossa da una tragedia senza precedenti, avvenuta il 25 luglio, che ha portato via la giovane e talentuosa Chiara Rossetti, una 16enne scout originaria di Como. Mentre si trovava in un campo scout a 1400 metri di altitudine, nella pittoresca Val Camonica, un albero si è abbattuto su di lei mentre dormiva nella sua tenda, stroncando così il suo futuro luminoso.

Una giovane con sogni e aspirazioni

Chiara Rossetti, residente nel quartiere di Tavernola a Como, era la più giovane di tre fratelli e una studentessa di formazione professionale presso il comune di Monte Olimpo. Ma la sua voglia di crescere e scoprire il mondo non si fermava qui: Chiara frequentava con passione un corso di cucina, poiché il suo sogno era diventare una chef professionista. Mostrava anche grande dedizione nel suo ruolo di animatrice per i bambini delle classi quarta e quinta.

Un addio commovente

La scuola della giovane Chiara, profondamente colpita dalla sua prematura scomparsa, le ha dedicato un commovente messaggio sul proprio sito web. La sua disponibilità e motivazione, che l’hanno contraddistinta, resteranno per sempre nei cuori di chi l’ha conosciuta e apprezzata. Il Centro di Formazione Professionale (CFP) è in lutto, struggendosi nell’incapacità di comprendere una perdita così insensata.

L’appello al territorio sicuro

La morte di Chiara ha suscitato emozioni intense anche tra i politici e le figure pubbliche. Giorgia Meloni, esprimendo il suo cordoglio, ha richiamato l’importanza di proteggere adeguatamente il territorio, affinché tragedie come questa possano essere evitate in futuro. La sicurezza del territorio non può essere una questione trascurabile e deve diventare una priorità per il governo.

Il messaggio del vescovo di Como:

Anche il vescovo di Como, Oscar Cantoni, si è unito al coro di dolore per la prematura scomparsa di Chiara. Con grande commozione, ha espresso la sua partecipazione al dolore della famiglia e a quello di tutti gli altri ragazzi ed educatori del gruppo scout Como Terzo, in cui Chiara faceva parte, per questa tragica perdita durante il campo estivo a Corteno Golgi.

Il ricordo di Chiara Rossetti, con i suoi sogni e aspirazioni, sarà per sempre impresso nei cuori di coloro che l’hanno amata e conosciuta. La sua tragica morte sottolinea l’importanza di garantire un territorio sicuro e riflette la necessità di apprezzare ogni momento della vita. Il suo futuro promettente sarà sempre un monito per non dare mai nulla per scontato.