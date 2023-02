Chi era Giuliana Gagliardi prima moglie di Peppino di Capri?

Peppino di Capri ha vissuto un dolore immenso dopo la morte della moglie Giuliana, di cui ha parlato in diverse interviste. La sua scomparsa ha portato un grande dolore nella sua vita.

Peppino Di Capri è molto stimato nel panorama musicale italiano, avendo partecipato con immenso orgoglio a ben 15 Festival di Sanremo. Numerose le esperienze musicali e televisive che gli sono valse un’ampia ammirazione da parte del pubblico italiano.

L’interprete ha affrontato un periodo difficile della sua vita dopo la scomparsa dell’amata moglie Giuliana Gagliardi. La coppia, sposata dal 1978, è rimasta insieme per 41 anni fino alla morte di Giuliana, avvenuta nel 2020 all’età di 68 anni, a causa di una malattia con cui lottava da tempo.

Qual era l’identità di Giuliana, la moglie di Peppino di Capri?

Giuliana Gagliardi è nata a Napoli nel 1951 da un importante dentista. Di professione biologa, era un’appassionata ammiratrice di Peppino di Capri prima del loro incontro. Dalla loro relazione sono nati due figli, Edoardo e Dario Faiella. Meno noto è che la Gagliardi era la cognata di Mimmo di Francia, paroliere e cantautore che collaborò con Di Capri. Quest’ultimo incontrò la Gagliardi dopo la fine del suo primo matrimonio con Roberta Stoppa.

Nonostante il successo, la moglie del cantante mantenne la sua carriera di biologa, lavorando per anni in un laboratorio di analisi locale. In un’intervista, il cantante ha ammesso di essere rimasto molto colpito dalla sua scomparsa e di non essere pronto ad affrontarla. Ha poi spiegato che la moglie era la sua fonte di guida e la sua presenza era preziosa per lui.

Durante un’intervista televisiva, Peppino Di Capri ha rivelato il motivo della sua assenza al funerale della moglie: “Volevo ricordarla viva, bella”, ha detto. Ha poi espresso il suo dolore per non poter più condividere con lei la sua nuova musica, chiedendosi: “E adesso a chi la suono?”. Di Capri ha parlato del difficile periodo vissuto dopo la scomparsa della moglie, poche settimane prima del suo 80° compleanno. Le sue parole hanno commosso tutti gli spettatori e sono state ampiamente condivise online.