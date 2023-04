Chi era Mario Merola? Carriera, biografia, moglie e figli

Mario Merola è conosciuto in tutto il mondo come il “Re della sceneggiata”, l’unico capace di esportare oltre l’Italia e la sua amata Napoli un genere che, prima del suo notevole contributo, era rimasto radicato nell’alveo della cultura popolare regionale. Dalle canzoni al teatro, fino al cinema, ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo e della cultura. Abbiamo cercato di scoprire il suo ritratto, dentro e fuori dal palcoscenico.

Mario Merola, nato sotto il segno dell’Ariete il 6 aprile 1934 a Napoli, è stato un’icona della musica, del cinema e dello spettacolo che ha lasciato un segno indelebile nel mondo. La sua vita è stata stroncata all’età di 72 anni il 12 novembre 2006.

Adorava la Campania e il suo contributo alla canzone e alla sceneggiatura napoletana lo ha reso il “Re” del mondo. I suoi film simbolo degli anni ’70 e ’80, come Il mammasantissima, Zappatore, Carcerato, Lacrime napulitane e Tradimento, vivranno per sempre. È stato un appassionato cantante, attore, compositore, musicista e personaggio televisivo, nonché uno dei più grandi artisti italiani di tutti i tempi.

Mario Merola, nato da un ciabattino, ha iniziato il suo viaggio verso l’età adulta in giovane età, lavorando come cuoco e poi come scaricatore di porto. Furono i suoi coetanei a ispirarlo a dedicarsi alla musica come mezzo per provvedere alla famiglia. Non sapeva che questa scelta gli avrebbe aperto le porte di una straordinaria carriera artistica.

Il 5 aprile 2004 Mario Merola ha festeggiato con gioia il suo 40° anniversario di matrimonio con la donna che è stata la luce della sua vita per tutti questi anni. La sua amata moglie, Rosa Serrapiglia, nata nel 1936, è stata l’oggetto dei suoi affetti per 13 anni prima che si sposassero definitivamente il 6 aprile 1964, giorno del suo 30° compleanno.

La coppia appassionata, profondamente innamorata e unita per sempre, ha messo al mondo tre figli: Michele Roberto, Loredana e Francesco Merola. Entrambi i ragazzi hanno seguito le orme del padre nel mondo dello spettacolo e della musica, in particolare Francesco Merola, cantante, che si è unito al padre in un duetto al Festival di Napoli del 2001. Insieme, hanno vinto il primo premio con la canzone L’urdemo emigrante.

Il frontman degli U2 Bono Vox ha compiuto un grande gesto di ammirazione e rispetto quando è sceso in platea al Festival di Sanremo 2000 e si è inchinato davanti a Mario Merola, seduto in platea. L’appassionata dimostrazione di riverenza di Bono Vox fu un momento che verrà ricordato per sempre.

L’eccezionale Franco Franchi è stato un compagno amato da Mario Merola, che lo ha scelto come padrino del figlio Francesco, che ha anche chiamato con il suo nome.

Il cuore di Mario Merola si spezzò dopo la tragica morte dell’amata cognata Enza Serrapiglia. Nonostante il dolore, aprì la sua casa e accolse a braccia aperte i suoi tre figli.

Era un appassionato calciatore delle giovanili del Napoli e sognava di sfondare in questo sport. Purtroppo, però, un devastante infortunio alla caviglia lo costrinse ad abbandonare l’amato calcio per intraprendere il percorso artistico che lo avrebbe reso famoso in tutto il mondo.

Era ferventemente devoto a Padre Pio.

Nel 1977 ebbe l’onore di unirsi a luminari italiani come Luciano Pavarotti per essere accolto a braccia aperte alla Casa Bianca.

Emozionato e felicissimo, nel 2021 una strada di Napoli è stata intitolata in suo onore!

Tutti devono sapere che Gigi D’Alessio, all’inizio del suo straordinario percorso, era il pianista di fiducia di Mario Merola e che i due hanno collaborato alla creazione dell’iconica canzone Cient’anne!

Con entusiasmo appassionato, ha firmato per un cameo nella soap italiana Un posto al sole su Rai 3 nel 1999, tra gli altri ruoli di attore.

Il 19 settembre 2004, anno del suo 70° compleanno, si è tenuta a Napoli un’incredibile festa in onore del “Merola Day”! Ospitato da Mariano Piscopo e Silvia Grassi, l’evento ha visto la partecipazione di un pubblico entusiasta di oltre 100.000 persone e di un cast stellare di amici e colleghi, tra cui Gigi D’Alessio e Tullio De Piscopo. È stata davvero una giornata magica!