Chi ha vinto Sanremo 2023?

Marco Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo 2023 con la sua canzone “Due Vite”. È riuscito a superare gli altri ventisette concorrenti nel corso della settantatreesima edizione del Festival della canzone italiana. La sua canzone è stata accolta positivamente fin dal primo ascolto da parte della stampa e prima dell’evento era il probabile favorito per la vittoria.

Chi è Marco Mengoni

Marco Mengoni, nato a Ronciglione il 25 dicembre 1988, è un noto cantante italiano. È il primo artista italiano ad aver vinto il prestigioso Best European Act agli MTV Europe Music Awards sia nel 2010 che nel 2015. Inoltre, è il primo artista italiano a esibirsi alla Billboard Film & TV Music Conference di Los Angeles nel 2013 e il primo artista italiano a essere finalista per il Worldwide Act agli MTV Europe Music Awards 2013. Nel 2014 è stato premiato come miglior cantante italiano ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2014 di Los Angeles.

Dopo aver fatto parte di un quintetto vocale nell’industria musicale, ha deciso di intraprendere una carriera da solista all’età di 16 anni. La sua carriera è decollata nel 2009, quando ha vinto la terza puntata del talent show X Factor e si è assicurato un contratto discografico con Sony Music. Nel corso della sua carriera ha partecipato per tre volte al Festival di Sanremo: nel 2010 ha ottenuto il terzo posto con il brano Credimi ancora, nel 2013 ha vinto con il brano L’essenziale e nel 2023 ha gareggiato con il brano Due vite.

Nel 2013 è stato selezionato come rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest, dove si è piazzato al settimo posto. Nello stesso anno è stato scelto per rappresentare l’Italia agli MTV Europe Music Awards, dove è stato premiato come Best Italian Act e Best South Europe Act. Nel 2021 ha ottenuto un ulteriore successo vincendo il Summer Power Hits con lo slogan Ma stasera. La sua carriera è stata decorata da numerosi riconoscimenti, tra cui dieci Wind Music Awards, tre MTV Europe Music Awards e nove nomination ai World Music Award.

Dieci anni dopo aver conquistato la vittoria con “L’essenziale”, Marco Mengoni torna in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Due Vite”. Vincitore annunciato alla vigilia della manifestazione, Mengoni si è presentato con una canzone molto personale che a prima vista sembra una dedica d’amore, ma in realtà è un dialogo-confronto tra la vita dei sogni e la vita reale. (Il testo e il significato della canzone “Due vite” di Marco Mengoni sono inclusi).