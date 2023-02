Chi Ornella Vanoni? Età, malattia, marito, figli, Gino Paoli e biografia

Ornella Vanoni, nata il 22 settembre 1934 a Milano, è una famosa cantante e attrice. È stata giustamente soprannominata La signora della canzone italiana per la sua lunga e fortunata carriera nel mondo dello spettacolo, che dal 1956 ha attraversato oltre sei decenni.

Ornella Vanoni, 88 anni, ha avuto una lunga relazione con Gino Paoli e nel 1960 si è sposata con il produttore Lucio Ardenzi, da cui ha avuto un figlio, Cristiano. Altri partner degni di nota nella sua vita sono stati il regista teatrale Giorgio Strehler, Hugo Pratt e Francesco Leto.

Biografia

Figlia di un industriale farmaceutico, dopo aver studiato alle Orsoline, frequenta diversi collegi in Svizzera, Francia e Inghilterra, con l’intenzione di imparare le lingue e diventare estetista. Purtroppo si ammalò di vaiolo, che le lasciò il volto butterato, e di tubercolosi ossea, che richiese lunghi trattamenti. Insoddisfatta di questa vita insoddisfacente, nel 1953 si iscrive all’Accademia d’Arte Drammatica di Giorgio Strehler al Piccolo Teatro.

Ti potrebbero interessare anche.

Durante gli intervalli delle rappresentazioni teatrali, Ornella inizia a mostrare il suo talento canoro, interpretando ballate della Rivoluzione francese con uno stile vocale distinto e non convenzionale.

Nel 1956 debutta in Sei personaggi in cerca d’autore di Pirandello. L’anno successivo, con autori come Strehler, Dario Fo, Fiorenzo Carpi e Fausto Amodei, realizza Canzoni della Mala, una raccolta di canzoni basate su vecchie ballate dialettali, in cui canta storie di ragazzi uccisi in miniera, delinquenti milanesi e detenuti calabresi (Canto di carcerati calabresi, La Zolfara, Senti come la vosa la sirena).

Nel 1960 Ornella incontra Gino Paoli alla Ricordi e inizia un’appassionata storia d’amore e un fortunato sodalizio artistico che le permette di esplorare un repertorio a lei più congeniale. Paoli scrisse la sua prima canzone d’amore, intitolata Me in tutto il mondo, e fu talmente colpito dalle sue abili mani che compose la celebre Senza fine come tributo musicale a lei.

Nel 1970 Ornella partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con la canzone Eternità, in collaborazione con I Camaleonti, scritta da Giancarlo Bigazzi e Claudio Cavallaro, che si piazza al quarto posto. Ma è con il successivo singolo L’appuntamento di Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Bruno Lauzi che l’artista ottiene il suo più importante successo commerciale, rimanendo in classifica per un lungo periodo e vendendo 600.000 copie, affermando definitivamente la sua presenza nell’industria musicale italiana e conquistando tutti i pubblici.

È opportuno ricordare che la sua discografia comprende Uomini (1983); Stella nascente (1992); Argilla (1997); Adesso (1999); Sogni proibiti (2002); Ti ricordi? No non mi ricordo (2004), registrato con G. Paoli; Una bellissima ragazza (2007); Più di me (2008); Più di te (2009); il doppio album dal vivo Live al Blue Note (2010); Meticci (Io mi fermo qui) (2013); Un pugno di stelle (2018); e Unica (2021).