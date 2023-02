Chi sono Emma e Maria figlie di Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci è stata scelta da Rai 1 come protagonista di una nuova fiction intitolata “Fiori sopra l’inferno”. La prima puntata di quest’ultima andrà in onda questa sera alle 21.20.

Molti telespettatori si sono sempre chiesti chi siano davvero le figlie della famosa attrice Sofia Ricci. La Ricci, infatti, ha alle spalle una carriera ricca di grandi soddisfazioni, successi ma anche difficoltà.

Questo non le ha mai impedito di portare avanti la sua vita privata e il suo ruolo di madre. Proprio il volto noto del piccolo e grande schermo si è sposata con Stefano Minetti e ha due bellissime figlie, ma le avete mai viste? Scopriamo insieme chi sono e cosa fanno nella vita!

Elena Sofia Ricci ha avuto due figlie: Emma Quartullo, nata nel 1996, e quest’ultima dalla relazione dell’attrice con Pino Quartullo.

La figlia di Elena, nonostante la giovane età, è già nota nel mondo del piccolo schermo per la sua partecipazione al cast di “Vivi e lascia vivere” nel 2021. All’interno della fiction, ha interpretato il personaggio di Laura Ruggiero in collaborazione con la mamma. Oltre alla passione per il cinema e la TV, Emma ama particolarmente la fotografia e il pianoforte.

Il secondo figlio dell’attrice è nato dal suo secondo matrimonio, con Stefano Mainetti, nonché suo attuale marito. Quest’ultimo è nato il 25 ottobre 2004. Data la sua giovane età, non ci sono ancora molte informazioni su di lei.

Siamo certi che Maria, come la madre e la sorella, ami particolarmente il mondo del cinema. Chissà, un giorno potremmo avere il piacere di vederla in una serie televisiva o in una fiction.