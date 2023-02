Chi sono Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona figli di Gianluca Grignani e quanti anni hanno?

Gianluca Grignani ha quattro figli, Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona, nati dal matrimonio con la sua ex Francesca dell’Olio.

I figli di Gianluca Grignani

Ginevra, a cui è dedicata la canzone Bambina dallo spazio, ha 18 anni ed è nata nel 2004. Dopo Ginevra, i suoi fratelli Giselle, Joshua e Giona sono nati rispettivamente nel 2008, 2009 e 2012.

L’artista ha un rapporto molto stretto con i suoi figli e lo ha raccontato durante un’intervista a Verissimo. È evidente che è molto orgogliosa dei suoi figli e che li ama molto.

Ho un figlio che vuole fare l’architetto, un altro che vorrei seguisse la letteratura e un terzo che è molto intelligente e va bene a scuola. Il quarto è ancora troppo giovane per sapere cosa vuole fare.

Ho una figlia di 18 anni che vive con me. Non beve e non fuma e va molto bene a scuola. I miei tre figli più piccoli vivono a un chilometro di distanza da me e mi vedono più come un angelo custode che come un padre.

Sono un ottimo padre perché permetto a mia figlia di essere libera, pur insegnandole la responsabilità. Sono molto orgoglioso di lei perché ha capito questo concetto.

La moglie

Francesca Dall’Olio è l’ex moglie del cantautore Gianluca Grignani. Fotografa di successo, Francesca insegna da diversi anni anche Hatha yoga e pole dance, discipline che pratica quotidianamente.

Si dice che il vero motivo della rottura tra Grignani e Francesca Dall’Olio non sia mai stato rivelato. Una cosa, però, sembra certa: pare che sia stata lei a lasciare il cantante.

Sono contento che io e la mia ex non stiamo più insieme: è meglio per i nostri figli. Non sono stato un buon marito, ma sono sempre stato onesto con lei. Sarei andato avanti comunque per la responsabilità che ho nei confronti dei miei figli. Lei mi ha dato la libertà di farlo e io l’ho presa.

Anche se non stiamo più insieme, ricordo ancora con molta emozione il nostro primo incontro. Ci siamo conosciuti sul set del videoclip di The Plastic Factory.

Ho sempre e solo amato Francesca, da quando l’ho incontrata 20 anni fa sul set de La fabbrica di plastica. Questo è bastato a fermare il tempo e a farmi fidare incondizionatamente di lei. Oggi posso dire che mi è andata bene.