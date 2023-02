Chi sono Grazia e Giuseppina figlie di Mino Reitano

Ricordato con affetto da Grazia e Giuseppina durante Oggi è un altro giorno, Mino Reitano è stato descritto come “una persona semplice e di sentimento, sempre con noi, mai sole”. Un tributo emozionante è stato reso all’amato artista da Ranieri e Morandi qualche anno fa, a cui le figlie sono ancora grati. Avevano desiderato realizzare un programma sulla sua carriera, ma non ci era riuscito. Ranieri e Morandi sono stati i primi a rispondere all’invito, essendo entrambi amici di Reitano.

Grazia e Giuseppina hanno ricordato il trattamento critico che il padre Mino Reitano ha ricevuto, sottolineando come la stampa abbia alla fine ceduto. Espressero anche il loro rammarico di non essere riusciti a fare di più per lui durante la sua vita. Inoltre, ricordarono anche l’incontro tra il padre e Frank Sinatra nel 1974 a Miami, durante il quale Mino Reitano era così entusiasta da urlare “king”. Infine, suonarono anche insieme.

Grazia e Giuseppina, le figlie di Mino Reitano.

In occasione del 77esimo compleanno di Mino Reitano, Serena Bortone dedicherà un omaggio al cantautore a partire dalle 14 di questo pomeriggio. Verrà ricordato anche attraverso le parole delle sue figlie Grazia e Giuseppina in “Oggi è un altro giorno”.

Le canzoni del cantautore erano spesso dedicate alla moglie e alle due figlie, che ricordano sempre con grande affetto e commozione il loro padre Mirno Reitano come un meraviglioso genitore. Hanno dichiarato che è stato un privilegio condividere con lui la vita lavorativa e quella affettiva, e che non li ha mai abbandonati, portandoli in giro per il mondo.

Mino Reitano commemora le sue due figlie.

Durante la sua vita, Mino Reitano ha amato solo una donna, Patrizia, che ha sposato negli anni ’70. Da questo matrimonio sono nate le sue due figlie, Giuseppina Elena e Grazia Benedetta. Le due donne hanno spesso ripercorso insieme alla loro madre le vicende del cantante calabrese, condividendo anche alcuni ricordi più personali.

Grazia Benedetta, durante una recente puntata de La vita in diretta, ha espresso il suo affetto per suo padre evidenziando alcune delle sue caratteristiche più distintive, come l’empatia e la sua straordinaria forza d’animo. Inoltre, ha ricordato con affetto come suo padre nutrisse una grande passione per il calcio, tanto da trasformare il suo giardino di casa in un campo da gioco. “Lui amava il calcio e da bambino sognava di diventare un giocatore. Seguiva le sue squadre preferite, tra cui la Reggina, e si teneva sempre aggiornato, era estremamente preparato”.