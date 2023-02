Chi sono i Depeche Mode?

Per la finale di Sanremo di stasera, la Rai ha invitato i famosi Depeche Mode come ospiti speciali internazionali. Gli artisti si recheranno in Italia per salire sul palco dell’Ariston, affascinando sia il pubblico presente che quello remoto con una performance che ricorda i tempi passati.

All’approssimarsi della serata, verrà svelato il vincitore del Festival della canzone italiana. Fondata nel 1980, la celebre band inglese ha accumulato milioni di fan nel corso degli anni grazie alle sue voci accattivanti e al suo sound inconfondibile.

In attesa della loro esibizione sull’illustre palco dell’Ariston, esploriamo insieme la loro carriera, la loro vita privata e la notevole assenza di Andy Fletcher.

I Depeche Mode sono un gruppo musicale elettronico inglese formatosi nel 1980. Nel corso della loro carriera hanno pubblicato 14 album in studio e ottenuto un significativo successo commerciale. I membri della band hanno vissuto vari cambiamenti nella loro vita privata, tra cui la morte del membro fondatore Andy Fletcher nel 2020.

Nel corso della loro carriera, i Depeche Mode hanno ottenuto numerosi successi, come “Enjoy The Silence”, “Just Can’t Get Enough”, “People Are People” e “Personal Jesus”. Queste canzoni sono state fondamentali per il successo della band, che le riproporrà stasera al Festival di Sanremo.

L’idea di Fletch e Clarke per la band si è rivelata di immenso successo fin dall’inizio. Hanno continuamente dimostrato il loro impegno e la loro voglia di esplorare nuove idee, pur rimanendo fedeli alla loro aura enigmatica e al loro suono elettronico-rock.

La band è composta da Dave Gahan come voce principale e Martin Gore alla chitarra e alle tastiere. Inizialmente, Vince Clarke faceva parte del gruppo, fornendo tastiere, chitarra, cori e drum machine, ma se ne andò nel 1981.

Andy Fletcher, tastierista, bassista e portavoce, è purtroppo scomparso il 26 maggio 2022 all’età di 60 anni. Gli sopravvivono la moglie, i due figli e i colleghi, che ne piangono la scomparsa.