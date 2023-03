Chi sono i figli di Franco Nero

La vita di Franco Nero è stata costellata da una serie di esperienze, sia gioiose che dolorose, che lo hanno forgiato come persona e come padre, nonostante il successo mondiale. Per saperne di più sui suoi figli, cliccate qui.

Franco Nero, celebre star del cinema internazionale, ha avuto numerose relazioni sentimentali, la più importante e significativa delle quali è stata quella duratura con l’attrice britannica Vanessa Redgrave. Scopriamo chi sono i figli dell’attore, tra vita pubblica e privata…

Come si chiamano i figli di Franco Nero e in quali località risiedono?

Francesco Clemente Giuseppe Sparanero, più comunemente conosciuto come Franco Nero, ha avuto figli da diverse relazioni sentimentali.

Carlo Gabriel Nero, altrimenti noto come Carlo Gabriel Sparanero, è nato il 16 settembre 1969 a Londra sotto il segno zodiacale della Vergine. Da allora è diventato un celebre sceneggiatore e regista.

Figlio primogenito di Franco Nero e Vanessa Redgrave, che hanno vissuto una storia d’amore da favola prima di separarsi, ha seguito le orme dei genitori e ha ottenuto una carriera di successo nel mondo dello spettacolo. Vale la pena di notare che assomiglia in modo sorprendente ai suoi famosi genitori.

Nel 1987, Franco Nero ha messo al mondo un figlio, Francesco “Franquito” Sparanero, nato dalla relazione con Mauricia Mena, incontrata durante le riprese di un film a Cartagena.

Le località di residenza e le informazioni personali dei figli di Franco Nero non sono disponibili pubblicamente.

I figli di Franco Nero risiedono tra l’Italia e il Regno Unito e le conoscenze sulla loro vita privata sono limitate. Si sa che Carlo Gabriel Nero è nato due anni dopo il primo incontro dei genitori, avvenuto sul set di Camelot con Franco Nero nel ruolo di Lancillotto e Vanessa Redgrave in quello di Ginevra.

Dopo la loro iniziale separazione, avvenuta qualche anno dopo l’inizio della loro storia d’amore, i genitori di Charles Gabriel si sono riuniti dopo mezzo secolo e si sono sposati nel 2006 con una cerimonia privata. Charles Gabriel è stato il testimone di nozze dei suoi genitori e in seguito ha sposato l’attrice Jennifer Wiltsie, con la quale ha avuto tre figli.

Franco Nero ha un rapporto stretto con le figlie della moglie Vanessa Redgrave, Natasha e Joely, nate rispettivamente nel 1963 e nel 1965. Le ha cresciute come fossero sue e la tragica morte di Natasha, avvenuta nel 2009 a causa di un incidente sugli sci, ha profondamente colpito la coppia, che si è trovata in uno stato di dolore irreparabile.

Franco Nero ha riflettuto in modo toccante sulla straziante perdita della figlia Natasha a Domenica In: “È stata una tragedia, a New York eravamo tutti in lacrime. Era una giovane donna bellissima; la sua morte è stata causata da un banale incidente. È caduta sul ghiaccio e ha battuto la testa; se si fosse cercato subito un medico, forse ci sarebbe stata la possibilità di salvarla. Tuttavia, ha insistito che stava bene e, purtroppo, l’esito è stato inevitabile”.

Natasha Richardson era una celebre attrice e la moglie del famoso attore Liam Neeson, una delle star più famose del cinema e il volto indimenticabile del protagonista di Schindler’s List.

Franco Nero ha espresso il suo amore per i due nipoti, Micheál (nato nel 1995) e Daniel (nato nel 1996), nati dall’unione della figlia con Neeson. Ha dichiarato: “I figli di Natasha hanno una grande simpatia per me e comunichiamo quotidianamente. Mi chiamano affettuosamente “nonno”. Sono davvero fortunato a essere il nonno di cinque nipoti”.