Chi sono i Jalisseé Età, figli, sono sposati i cantanti di Fiumi di parole

I Jalisse hanno trionfato al Festival di Sanremo con Fiumi di parole, ma hanno poi vissuto un periodo di relativa oscurità mediatica, almeno in Italia. Scopriamo chi sono i Jalisse.

Gli Jalisse hanno avuto una grande carriera, con la loro canzone che è diventata una parte indelebile della storia della musica italiana. Il duo, composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, ha creato una solida collaborazione sia in scena che fuori, essendo marito e moglie da molti anni. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su di loro.

Jalisse: biografia e carriera

Geograficamente distanti, ma accomunati dalla sensibilità artistica, Fabio Ricci nasce a Roma il 5 settembre 1965 (Vergine), mentre Alessandra Drusian nasce a Oderzo, in provincia di Treviso, il 18 maggio 1969 (Toro). Si sono incontrati per la prima volta nel 1990, nello studio di un’etichetta discografica. All’epoca Alessandra aveva già ottenuto numerosi successi regionali, mentre Fabio era cantante e tastierista della band Vox Populi.

Nel 1992 decidono di lavorare insieme e due anni dopo fondano Jalisse. Hanno partecipato a Sanremo Giovani con il brano Vivo, classificandosi terzi nella seconda serata. Questo gli ha permesso di passare al Festival l’anno successivo, dove si sono piazzati al sesto posto nella sezione Nuove Proposte con Liberami. Nel 1997 tornano a Sanremo e si rivela una svolta. Il brano Fiumi di parole ha permesso loro di entrare nella categoria Campioni e di vincere l’evento. Oltre al Leone d’oro, hanno ricevuto anche il Leone d’argento come autori. Durante la settimana di Sanremo è uscito il loro album d’esordio, Il cerchio magico del mondo. Due mesi dopo il loro successo, hanno partecipato all’Eurovision Song Contest, dove si sono piazzati quarti.

La buona posizione ha dato inizio a una serie di concerti e tournée all’estero, in Nord America (Stati Uniti e Canada), Russia e Cile. Tuttavia, non sono profeti nel loro paese, a causa dell’ostracismo dei mass media, che hanno anche accusato un presunto plagio di Fiumi di parole, e i continui rifiuti ricevuti dalla commissione del Festival di Sanremo. Dal 1998, hanno presentato ogni anno un brano diverso, senza mai essere selezionati.

Nella stagione 2001-2002, la Drusian ha fatto il suo debutto come attrice nella commedia musicale Emozioni, diretta da Sergio Japino. Il marito ha deciso di concentrarsi sulla loro etichetta indie, Tregatti Produzioni Musicali, lasciando tutte le parti vocali alla moglie. Nella primavera del 2005, l’album Siedi e ascolta è stato rilasciato in Austria, Germania e Svizzera, contenente alcuni inediti e alcune rivisitazioni di brani del passato. I Jalisse hanno concluso al terzo posto al Baltic Song Contest in Svezia. Il magazine tedesco Für Sie ha distribuito 600 mila copie del singolo dei Jalisse in una compilation. Nel settembre del 2007, è stato pubblicato il CD Linguaggio Universale.

Durante il biennio 2012-2013, il duo pubblicò alcuni singoli come Tra rose e cielo, E se torna la voce e Dove sei. Nel dicembre 2016 venne rilasciato The Best of, con tutti gli estratti del duo. Dopo un lungo periodo di silenzio, nel 2018 parteciparono al programma televisivo Ora o mai più di Amadeus, classificandosi al secondo posto nella classifica generale. Lo stesso risultato fu ottenuto dalla Drusian a Tale e quale show di Carlo Conti. Nel novembre 2020, in piena emergenza Covid, pubblicarono l’album in studio Voglio emozionarmi ancora.

Jalisse: la vita privata

La coppia si è sposata nel 1999 e ha avuto due figlie: Angelica (2000) e Aurora (2008). Abitano a Oderzo, luogo di origine della Drusian. Gestiscono un profilo su Instagram. Non sono disponibili informazioni relative al loro patrimonio.

4 curiosità sui Jalisse

I Robinson è la fonte d’ispirazione per il nome di questo personaggio.

Il giornalista e poeta Younis Tawfik ha rivelato che in lingua araba il termine significa “commensale che sa intrattenere nel racconto di favole e musica: siedi, accomodati e ascolta”.

Nei primi anni ’90, Alessandra ha fatto diverse apparizioni in programmi televisivi dopo essere stata lanciata da Pippo Baudo nello show del Gran Premio.

Hanno interpretato se stessi nel film Ex di Fausto Brizzi, eseguendo la canzone Fiumi di parole.