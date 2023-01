Chi sono Kevin Paul e Karen Art Couling figli di Mal?

Di recente, Mal è stato sorpreso da un videomessaggio dei suoi figli Kevin, Paul e Karen, in cui ammettevano che il loro rapporto non era stato ideale ed era stato segnato da molti disaccordi. Nonostante ciò, il messaggio si concludeva con un “ti vogliamo bene”. Bortone ha chiesto a Mal cosa fosse successo e lui ha risposto: “Non posso dire nulla, hanno un’età difficile. Vogliono essere indipendenti e prendere le loro decisioni, e questo può essere snervante per me. Vorrei guidare di più le loro vite, ma i miei due figli, di 19 e 23 anni, ora sentono di essere abbastanza grandi per decidere da soli”.

Paul Bradley Couling (Mal) e la sua compagna Renata stanno insieme da più di tre decenni e hanno due figli, Kevin Paul e Karen Art. Kevin è nato il 22 luglio 1998 e Karen nel 2001. Mal ha raccontato sul suo sito web che Renata, dopo 23 ore di travaglio per il primo parto, era così ansiosa che Karen arrivasse che dovettero correre in ospedale. Sfortunatamente, la nascita di Karen avvenne poco dopo l’improvvisa morte del padre di Mal, Arthur, che Mal ritiene sia stata un’autosacrificio affinché sua figlia potesse avere un angelo custode. Il secondo nome di Karen, “Art”, è un omaggio al nonno Arthur, che non ha mai conosciuto.

I figli di Mal sono cresciuti: Kevin Paul ha 23 anni e Karen Art ha quasi 20 anni. Entrambi hanno ereditato l’amore del padre per la musica: “Suonano entrambi la chitarra e il pianoforte, ma non hanno una particolare preferenza”, ha dichiarato Mal a The Gazette. “Mio figlio ha imparato a giocare a golf da me e sta diventando un ottimo giocatore. Aspira a diventare un golfista professionista. Mia figlia è appassionata di danza”, ha dichiarato. In una recente ospitata a “C’è tempo per…” su Rai 1, Mal ha espresso il suo profondo affetto per i due figli: “Li amo moltissimo, sono tutta la mia vita. Li amo immensamente e faccio tutto il possibile per loro”.

Kevin Paul Couling è il primogenito della coppia, nato nel 1998 e attualmente 23enne. Ha una forte somiglianza con il padre, ma non sono disponibili ulteriori informazioni sulla sua vita privata. Karen Art Couling è la secondogenita della coppia, nata nel 2001 e attualmente ventenne. Aspira a diventare una modella, con un’altezza di 1 metro e 70 centimetri, proporzioni perfette e profondi occhi blu.

