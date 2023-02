Chi sono Kingdom Choir sul palco di Sanremo con Marco Mengoni?

È stato recentemente annunciato che il Kingdom Choir si esibirà con Marco Mengoni il 10 febbraio al Festival di Sanremo 2023. Questo coro gospel inglese è diventato uno dei preferiti di Harry e Meghan e sarà tra i tanti ospiti internazionali e nazionali del Festival. Sarà un evento emozionante a cui assistere.

Il rinomato coro del Regno Unito eseguirà una canzone dei Beatles in collaborazione con Mengoni.

Non tutti in Italia conoscono la fama del Kingdom Choir in Inghilterra. Questo articolo fornirà una panoramica del coro, esplorando chi sono, perché sono famosi e quali apparizioni pubbliche hanno contribuito al loro successo.

Il Kingdom Choir è un collettivo di cantanti che si sono uniti per creare bella musica. È attivo fin dalla sua formazione, all’inizio degli anni 2000.

Fondato nel 1994 dalla direttrice Karen Gibson, The Kingdom Choir è un rinomato coro gospel del Regno Unito, famoso per le sue emozionanti esibizioni. Il coro è composto da un’ampia gamma di vocalisti di talento provenienti da tutto il Regno Unito.

Il coro esiste da oltre due decenni, ma ha ottenuto un riconoscimento internazionale a partire dal 2018. Quell’anno è stato particolarmente degno di nota, con le esibizioni più significative del coro e il lancio del loro album di debutto in studio, “Stand by Me”.

Il coro riunisce pratiche cristiane e non cristiane per creare un suono che rifletta la loro comunità con un’atmosfera invitante e interpretazioni potenti.

Il Kingdom Choir si è esibito al matrimonio reale del principe Harry e Meghan Markle.

L’attesa per Sanremo 2023 è cresciuta tra gli appassionati del Festival grazie all’annuncio che il Kingdom Choir si esibirà insieme a Marco Mengoni sul palco dell’Ariston, anche se il coro non era molto conosciuto nel Paese.

Chi conosce le vicende della famiglia reale britannica sa che il Kingdom Choir si è esibito in occasione di un matrimonio reale.

Nel 2018, il Kingdom Choir ha eseguito una straordinaria interpretazione gospel di “Stand By Me” in occasione delle nozze del principe Harry e Meghan Markle. La loro esibizione ha lasciato un segno indelebile nel pubblico britannico, consolidando la reputazione del Kingdom Choir come uno dei cori più stimati del Regno Unito.

Il Kingdom Choir, che si è esibito al Royal Wedding, sarà presente a Sanremo 2023 con Marco Mengoni.

Nel prossimo futuro verificheremo se il Kingdom Choir sarà in grado di entusiasmare il pubblico italiano.

Durante la prossima serata dei duetti, il gruppo si esibirà al fianco di Marco Mengoni con il classico dei Beatles “Let It Be” come canzone scelta per il palco dell’Ariston.

Si tratta di una grande occasione per dimostrare le loro eccezionali capacità.

L’impressionante abilità vocale e l’entusiasmo del Kingdom Choir hanno risuonato con la folla e hanno rappresentato con orgoglio il Regno Unito. Siamo certi che i toni appassionati del Kingdom Choir si fonderanno armoniosamente con lo squisito timbro di Marco Mengoni. Attendiamo con impazienza la serata dei duetti del 10 febbraio 2023, per assistere a un’esibizione sicuramente ricca di emozioni.