Chi sono moglie e figlio di J-Ax? Elaina Coker e Nicolas

J-Ax è un noto rapper solista e fondatore degli Articolo 31, spesso noto per il suo talento musicale e per le sue riflessioni su temi sociali. Tuttavia, non si sa molto della sua vita privata con Elaina Coker, una modella statunitense che ha sposato nel 2007 e da cui ha avuto un figlio, Nicolas. Fin dall’inizio i due hanno voluto mantenere privata la loro relazione, rifiutandosi persino di pubblicare le foto del matrimonio, per proteggere l’amore sbocciato “per caso” durante una cena con amici comuni.

Nel 2017 è arrivato Nicolas, che ora viene spesso visto accompagnare il rapper alle sue prove. Ax ha parlato della sua paternità come dell’evento più trasformativo della sua vita e ha provato un senso di rinnovamento quando ha potuto stringere suo figlio tra le braccia. Hanno un legame molto speciale!

J-Ax: “La paternità è stata un’esperienza meravigliosa per me e mi ha trasformato in tanti modi!”.

Quando l’artista milanese ha dato il benvenuto al figlio, ha sperimentato un nuovo senso di gioia e di scopo. Ha condiviso i suoi pensieri su Instagram, esprimendo come la paternità gli abbia dato una nuova prospettiva di vita. Ha scritto: “Sono sempre stato una persona che ha fatto tesoro dei torti subiti, ma ora capisco che il successo può essere molto più dolce quando viene condiviso con chi si ama”. Il post si conclude con un accorato messaggio di speranza e gratitudine.

Oggi sono piena di un’enorme quantità di amore. Quando mio figlio è venuto al mondo, sono rinata. D’ora in poi sono determinata a non soffermarmi più sulle cose negative e a rispondere all’odio con altro odio. Voglio essere il miglior modello per mio figlio e sono pronta a diventare la persona che voglio essere.