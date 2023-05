Chi sono Nicolò, Alessandro e Rubina Panatta: i figli di Adriano Panatta che seguono le sue orme - Controcopertina

Adriano Panatta è un’icona nel mondo del tennis e la sua fama non si limita solo alle vittorie in campo, ma anche alle vicende della sua vita privata. Dal suo matrimonio con Rosaria Luconi, sono nati tre figli: Nicolò, Alessandro e Rubina. Scopriamo di più su di loro.

L’eredità di Adriano Panatta

Adriano Panatta è indubbiamente un campione di tennis che ha lasciato il segno nella storia dello sport italiano. Nel 1976, ha conquistato il prestigioso torneo del Roland Garros e ha portato l’Italia alla vittoria della Coppa Davis. La sua carriera è stata accompagnata da vicende sentimentali che hanno spesso fatto parlare di sé, ma il suo matrimonio più lungo e significativo è stato quello con Rosaria Luconi.

Rosaria Luconi, una donna di talento

Rosaria Luconi è nota per essere un’organizzatrice di eventi e una scrittrice. Dopo il matrimonio con Adriano Panatta, ha preso il suo cognome e ha condiviso con lui una vita felice per 40 anni. Nonostante alcune scappatelle del marito abbiano messo fine al loro matrimonio, Rosaria ha mantenuto un atteggiamento rispettoso nei confronti di Adriano e non ha mai parlato male di lui.

Nicolò, Alessandro e Rubina: i figli di Adriano Panatta

Nicolò è il primogenito della famiglia Panatta, nato nel 1975. Ha seguito le orme del padre e oltre a essere un giocatore di tennis, è anche un insegnante di questo sport. Purtroppo, non disponiamo di ulteriori dettagli sulla sua vita professionale o personale.

Alessandro è il secondo figlio, nato nel 1979. Come suo fratello maggiore, ha scelto di seguire la passione per il tennis del padre, anche se non è un insegnante come Nicolò. Le informazioni sulla sua carriera e sulla sua vita privata sono limitate.

Rubina, la figlia minore di Adriano Panatta, pratica anch’essa il tennis ed è sposata con Maurizio Madrigali, suo compagno di lunga data. Hanno deciso di unirsi in matrimonio dopo dieci anni di relazione e dal loro amore è nato il piccolo Adriano. Nonostante la separazione di Adriano Panatta dalla madre dei suoi figli, tutti e tre i fratelli hanno un rapporto solido con lui e con la sua attuale moglie.

Anche se Nicolò, Alessandro e Rubina preferiscono tenere la loro vita lontana dai riflettori, è evidente che il talento tennistico scorre nelle loro vene, portando avanti il nome di famiglia con orgoglio.