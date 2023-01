Chi sono Rosaria Luconi e Anna Bonamigo mogli di Adriano Panatta? Età, lavoro e figli

Adriano Panatta, nato a Roma il 9 luglio 1950, è un tennista italiano in pensione e marito.

Adriano Panatta ha oggi 72 anni. Dopo lo scioglimento del matrimonio con Rosaria Luconi, si è risposato con Anna Bonamigo, con la quale ha una relazione da 9 anni.

È stato sposato con Rosaria Luconi per 40 anni e hanno avuto tre figli: Niccolò (1975), Alessandro (1979) e Rubina (1980).

Rosaria Panatta, precedentemente nota come Luconi, è autrice e coordinatrice di eventi.

Anna Bonamigo è fondatrice di uno studio legale specializzato in diritto societario e commerciale. Si sono conosciuti a Capri nel 2013 e da allora sono inseparabili. Panatta si è trasferito da Roma al Veneto per essere più vicino all’avvocato che ama.

La proposta di matrimonio è avvenuta durante il periodo di quarantena e, poco dopo la revoca delle restrizioni, sono iniziati i preparativi per il matrimonio. L’annuncio ufficiale dell’unione è stato dato tramite avvisi pubblici, che hanno anticipato le dichiarazioni dei diretti interessati.

Biografia

Durante l’era Open, Panatta è stato considerato il miglior giocatore italiano. La sua impressionante carriera lo ha visto vincere 10 tornei del circuito maggiore in singolare e ben 18 titoli su 28 finali di doppio.

Il 1976 è considerato il suo anno di maggior successo, in quanto ha ottenuto vittorie in singolare agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros; è l’unico tennista italiano ad aver compiuto l’impresa nella stessa stagione e, nell’era Open, ad aver vinto un torneo del Grande Slam.

È l’unico tennista italiano ad aver vinto due titoli in una categoria equivalente all’attuale ATP Masters 1000 in singolare. Nel 1975 è entrato nella storia diventando il primo italiano ad essersi qualificato per un’edizione delle finali del Masters di singolare maschile. È stato l’unico giocatore al mondo in grado di battere il sei volte campione Björn Borg al Roland Garros. Dal 1970 al 1975 ha vinto per sei anni consecutivi il titolo ai Campionati Italiani Assoluti. Nel 1980, insieme a Paolo Bertolucci, riuscì a vincere il torneo di doppio a Monte Carlo, unico titolo vinto nell’era Open da una coppia italiana nel torneo del Principato.

Nel 1983 conclude la sua carriera e viene nominato capitano non giocatore della squadra italiana di Coppa Davis dal 1984 al 1997. Successivamente si dedica alla motonautica e alle regate d’altura, diventando campione del mondo nel 1991. Nel 2009 ha pubblicato un libro intitolato Più dritti che rovesci – Incontri, sogni e successi dentro e fuori dal campo.