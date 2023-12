Chiara Ferragni e Fedez quasi nudi davanti lo specchio, il bacio hot da St. Moritz apre la bufera social: «Vergognatevi. Poveri figli»

Chiara Ferragni e Fedez, noti come i Ferragnez, hanno scatenato una vera e propria tempesta sui social media con la loro ultima provocazione da St. Moritz. La coppia di influencer ha condiviso una foto in cui appaiono (semi) nudi di fronte a uno specchio, immortalando un bacio appassionato. Questo gesto ardito ha suscitato una reazione intensa e contrastante tra i loro follower.

È stato Federico, in arte Fedez, a pubblicare su Instagram le immagini audaci, accompagnate semplicemente dalla scritta “Noi”. Nella foto, Chiara indossa solo un tanga color carne, mentre Fedez è senza maglietta. L’immagine li ritrae mentre si baciano davanti allo specchio del bagno, con Chiara che si abbraccia al marito per coprire il seno nudo e lui che le sfiora il lato B.

Questa provocazione dei Ferragnez ha suscitato una pioggia di polemiche tra i loro follower. Alcuni utenti hanno espresso disappunto e indignazione, definendo le foto “necessarie” e accusando la coppia di mancare di responsabilità come genitori. I commenti critici sono stati numerosi, con parole come “Vergognatevi. Poveri figli” che hanno dominato la discussione online.





In mezzo alle critiche, una giovane adolescente ha cercato di esprimere il suo punto di vista. Ha sottolineato che molte persone giovani utilizzano la piattaforma e ha dichiarato che le foto in questione erano inappropriatamente esplicite per quel contesto. Tuttavia, anche lei è stata oggetto di critiche per essere troppo giovane per commentare su argomenti così adulti.

La controversia attorno ai Ferragnez non è nuova. La coppia è nota per aver condiviso foto audaci e piccanti sui social media in passato, scatenando discussioni simili tra i loro seguaci. Le immagini dall’aspetto sensuale pubblicate dalla coppia, che vanno dal letto alla vasca da bagno, hanno spesso acceso polemiche sulla loro scelta di condividere la loro intimità in modo così aperto.

La vicenda dimostra ancora una volta come le celebrità e gli influencer debbano fare i conti con il giudizio del pubblico e come le dinamiche dei social media possano generare discussioni accese su temi come l’esposizione dell’intimità e la responsabilità online. La discussione sul comportamento dei Ferragnez sui social media è destinata a continuare.