La turbolenta serie di eventi per Chiara Ferragni continua, con la recente interruzione della collaborazione da parte dell’azienda Safilo Group. Dopo la maxi-multa inflitta dall’Antitrust per pubblicità ingannevole, l’influencer si trova ora a dover affrontare la perdita di una delle sue partnership aziendali più significative.

Safilo Group Rompe il Contratto

Safilo Group ha annunciato ufficialmente la fine del loro accordo di licenza per la progettazione, produzione e distribuzione delle collezioni eyewear a marchio Chiara Ferragni. Questa decisione è stata motivata dalla constatazione di violazioni degli impegni contrattuali da parte della titolare del marchio, Chiara Ferragni.

Questo annuncio segna un colpo significativo per Chiara Ferragni, poiché Safilo Group è un importante attore nel settore dell’occhialeria e ha contribuito in modo significativo alla crescita del marchio Chiara Ferragni nel settore dell’eyewear.





La decisione di Safilo Group di interrompere la collaborazione con Chiara Ferragni dimostra che le azioni dell’influencer stanno avendo serie ripercussioni sul suo marchio e sulle sue partnership aziendali. La situazione continua a svilupparsi e potrebbe avere ulteriori conseguenze per l’imprenditrice digitale nei prossimi giorni.

Resta da vedere come Chiara Ferragni risponderà a questa interruzione contrattuale e come affronterà le sfide che si profilano all’orizzonte, considerando che il suo marchio è stato messo in discussione e sta affrontando crescenti pressioni da parte delle autorità e delle aziende con cui collabora.