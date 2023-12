La città di Praga è stata scossa da un tragico evento nel tardo pomeriggio di oggi, 21 dicembre, quando un uomo armato ha aperto il fuoco all’interno della Facoltà di Lettere della Charles University. Questo spaventoso episodio ha causato la morte di almeno dieci persone e il ferimento di circa trenta studenti.

L’Identità dell’Attentatore

Secondo le autorità di Praga, l’attentatore è stato identificato come David Kozak, uno studente ceco di 24 anni. Le indagini sono ancora in corso per comprendere appieno le motivazioni dietro questo tragico attacco, ma alcuni messaggi pubblicati sui social media suggeriscono un chiaro disagio emotivo da parte dell’aggressore.

Messaggi Deliranti sui Social Media

Su un canale Telegram creato pochi giorni prima dell’attacco, David Kozak ha condiviso messaggi deliranti in cui esprimeva il suo malessere esistenziale, affermando che si sentiva odiato e che provava odio per gli altri. Questi messaggi rivelano un quadro inquietante e suggeriscono che l’attentato potrebbe essere stato motivato da problemi psicologici seri.





Panico tra gli Studenti

Durante l’attacco, molti studenti hanno condiviso video sui social media che mostravano momenti di panico mentre erano barricati nelle aule in attesa dell’evacuazione. Questi video testimoniano la drammaticità della situazione e l’enorme paura che ha avvolto l’intera università durante l’attacco.

Le indagini proseguiranno per comprendere appieno le circostanze di questo tragico evento e le possibili cause che hanno spinto David Kozak a compiere un gesto così terribile. Nel frattempo, la comunità di Praga è in lutto per le vite perse e sostiene gli studenti e le loro famiglie colpite da questa tragedia.