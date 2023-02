Chiede un selfie a Maria De Filippi durante la camera ardente di Maurizio Costanzo: è bufera

Un fan ha suscitato polemiche chiedendo un selfie con Maria De Filippi al funerale di Maurizio Costanzo. La De Filippi è stata criticata per aver acconsentito alla richiesta, che molti ritengono inopportuna.

Molti utenti hanno espresso la loro indignazione per la foto condivisa su Twitter dal giornalista Giuseppe Candela, che mostra una donna che si scatta un selfie davanti a un’agenzia funebre in Italia. La foto è accompagnata da commenti come “È una signora”; “Quella andava buttata via”; “In Italia non si ha nemmeno un briciolo di rispetto per chi è morto, ma in compenso si fa tanto i fighi per un selfie ai parenti dei morti. Lei è una grande donna ma lui è solo un cafone, irrispettoso nei confronti della famiglia”. L’hashtag #MaurizioCostanzo ha fatto tendenza su Twitter, con molti utenti che hanno espresso il loro affetto e la loro stima per il defunto conduttore televisivo.