Clarissa Burt chi è l’ex compagna di Massimo Troisi? Età, lavoro e figli

Clarissa Burt è nota per la sua carriera di modella e attrice, nonché per le sue relazioni di alto profilo con Francesco Nuti e Massimo Troisi. Queste relazioni sono esattamente ciò di cui vogliamo sapere di più. Nonostante la sua battaglia contro l’infedeltà con Massimo Troisi, alla fine ha chiuso la relazione.

Clarissa Burt si è trasferita in Italia negli anni ’80 alla ricerca del successo e dell’amore. È nata a Philadelphia nel 1959 e fa parte della classe 1959. Dopo aver vissuto in Italia per qualche tempo, ha deciso di rimanere a vivere a Milano. Nel campo della moda, ha avuto un notevole successo come modella e non è difficile capire come abbia sviluppato una carriera. Si è poi trasferita a Roma per provare a recitare. Clarissa ha dichiarato in diverse occasioni che diventare attrice è stata la sua seconda scelta dopo quella di fare la modella.

Debutta al cinema nel film Caruso Paskoski, diretto dal padre polacco. Nel 1986 inizia una relazione con il protagonista del film, Francesco Nuti. Tuttavia, la relazione non dura e i due si lasciano poco prima dell’uscita del film.

Non partecipò alla prima del film perché non voleva incontrarlo e dovette comprare un biglietto per vederlo. La fine di questo grande amore la segnò profondamente fino all’incontro con un altro volto importante del cinema italiano, Massimo Troisi.

Burt risponde sempre che l’amore non rimane per sempre. Prima o poi se ne va, ma sembra che questa non sia stata l’unica causa della rottura. Infatti, sembra che Troisi la tradisse, e non è successo solo una volta. Per l’ex modella, essere una coppia significa essere solo due e non di più.

Clarissa Burt probabilmente conosce l’identità delle donne con cui Massimo Troisi l’ha tradita, ma ha sempre rispettato lui e la sua famiglia non rivelando mai i loro nomi. Così facendo, ha mantenuto vivo il ricordo del suo più grande amore.

Clarissa Burt parla della sua storia d’amore con Massimo Troisi in occasione della presentazione del documentario Il mio amico Massimo, di Alessandro Bencivenga. Il film sarà proiettato nelle sale dal 15 al 21 dicembre con Lucky Red.

Si tratta di uno dei quattro documentari dedicati alla memoria dell’artista, scomparso prematuramente nel giugno 1994 per problemi cardiaci.

Il 19 febbraio 2023 Troisi compirà 70 anni e molti suoi colleghi dell’industria cinematografica hanno lavorato a documentari per celebrare la sua carriera.

Tra i film più importanti c’è Laggiù qualcuno mi ama di Mario Martone, scritto insieme ad Anna Pavignano, autrice e compagna di vita di Massimo.

“Mi ha colpito la sua gentilezza e la sua calma”, ha raccontato Clarissa Burt al Corsera. “Ci siamo conosciuti nel 1988, a cena con amici. Mi lamentavo del riscaldamento, ma in casa avevo un camino”.

Massimo mi mandò un furgone pieno di legna con un biglietto il giorno dopo che diceva “per tenerti al caldo”. Non ho mai visto Troisi giocare a carte o a biliardo nei tre anni in cui siamo stati insieme, quindi non so come fosse tra le mura di casa sua.

Massimo Troisi si svegliava tardi, poi andava in studio a scrivere progetti. Erano usciti i computer e i primi rudimentali telefoni cellulari. Era affascinato dalla tecnologia. Ha mai recensito i suoi film? No, mai. Facevamo vita domestica, gli abituali frequentatori erano l’attore Massimo Bonetti e l’autore televisivo Giovanni Benincasa.