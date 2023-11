Claudia Koll: vita privata, figli e marito

Claudia Koll è stata un’attrice italiana di successo negli anni ’90 e 2000, nota soprattutto per il suo ruolo da protagonista nel film “Così fan tutte” diretto da Tinto Brass. In seguito alla sua esperienza nel mondo dello spettacolo, la Koll ha deciso di dedicarsi alla fede religiosa e alla carità, fondando l’associazione “Insieme con te” per aiutare donne e bambini in Africa.

Chi è Claudia Koll nella vita privata?

Nata a Roma il 17 maggio 1965, Claudia Koll è di origini rumene e ha studiato medicina prima di intraprendere la carriera di attrice. Nonostante abbia avuto diverse relazioni sentimentali, non si è mai sposata.

Claudia Koll figli e marito: con chi è sposata?

Nonostante non abbia mai contratto matrimonio, Claudia Koll ha deciso di diventare madre adottiva di due ragazzi africani. Entrambi incontrati durante le sue missioni in Africa con l’associazione “Insieme con te”, i figli adottivi di Claudia Koll si chiamano Jean Marie Koll e Natanaele Koll. Jean Marie è stato adottato nel 2010, mentre Natanaele nel 2017.





Claudia Koll figli adottivi: chi sono e quanti anni hanno?

Jean Marie Koll è un ragazzo del Burundi, adottato da Claudia Koll nel 2010. Natanaele Koll, invece, è anche lui un ragazzo africano adottato dalla Koll nel 2017. Per scelta personale, Claudia Koll non ha avuto figli naturali da nessun compagno o marito.

