Come gestire la notifica sulle inserzioni a pagamento su Facebook e Instagram

Nuove Notifiche di Pagamento su Instagram e Facebook

In questi giorni, gli utenti di Instagram e Facebook stanno ricevendo una notifica che li informa della possibilità di passare a un uso a pagamento dei social. Questo ha suscitato molte domande su come gestire questa richiesta e su come continuare a utilizzare questi servizi come sempre. Ecco la spiegazione definitiva su cosa fare.

L’Avviso di Pagamento: Cosa Significa?

La notifica di pagamento è una mossa attesa da tempo da parte dell’azienda Meta, che ora sta mettendo in pratica. Il messaggio inizia con: “Fai una scelta relativa alle inserzioni”, riferendosi alla pubblicità. Pagando una certa somma, gli utenti possono evitare situazioni indesiderate legate alla pubblicità.

Perché Questa Notifica?

Meta ha deciso di inviare questa notifica di pagamento per ragioni importanti. Le regole dell’Unione Europea sulla privacy prevedono infatti che gli utenti debbano avere la possibilità di eliminare gli inserti pubblicitari e la tracciabilità dei dati personali. Per usufruire di questo servizio, però, è necessario pagare 12,99 euro al mese.





Cosa Fare al Ricevimento della Notifica?

Se si riceve il messaggio, è possibile scegliere tra due opzioni: “Abbonati” per passare all’uso a pagamento, o “Usa senza costi aggiuntivi” per continuare a utilizzare gratuitamente Instagram e Facebook. Se si sceglie la seconda opzione, non cambierà nulla e si potrà continuare a utilizzare i social come prima. Alcuni utenti potrebbero preferire l’opzione a pagamento per evitare la pubblicità e non dare il consenso all’uso dei propri dati.

Cosa Cambia con l’Opzione a Pagamento?

Nonostante il pagamento, gli utenti continueranno a vedere i post di aziende e creatori, quindi la pubblicità non sarà completamente eliminata. A partire dal primo marzo, sarà inoltre necessario pagare 8 euro in più per ogni account aggiuntivo che si possiede.