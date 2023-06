"Con Alessandro ho già parlato": Sophie Codegoni affronta la crisi con Basciano e rivela la verità - Controcopertina

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, finalmente è ufficiale. Durante una diretta su Instagram, Sophie ha raccontato tutto. Negli ultimi giorni, la coppia è stata al centro dell’attenzione: alle voci sempre più insistenti di una crisi si erano aggiunte le parole enigmatiche della madre di Sophie, che sembravano essere dirette proprio a Basciano, padre della sua nipotina. Valeria Pasciuti aveva detto: “Lei non è strana! Perdona e sopporta perché vuole bene, ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più!”.

Successivamente, Valeria ha fatto una parziale retromarcia, ma molti fan continuavano a chiedersi perché Alessandro e Sophie non si seguissero più sui social. Di fronte a un mare di domande, Sophie ha deciso di prendere la parola.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: una pace ritrovata

Sophie ha spiegato: “Lui ha ricominciato a seguirmi, altrimenti lo avrei cacciato dal treno. Quindi sì, ci seguiamo nuovamente e non smetteremo più di farlo, considerando che siamo insieme da circa 3 anni e mezzo ciascuno”. Insomma, non c’è alcuna rottura all’orizzonte, come del resto testimonia l’intervista pubblicata oggi su Chi. Alessandro spiega: “La suocera è un mix di gioia e sfida, ci amiamo e ci scontriamo”.

E continua: “A volte chiedo delle cose a Sophie e mi risponde lei. D’altra parte, lei è molto protettiva nei confronti di Sophie, è anche la sua migliore amica”. Sophie stessa ha raccontato: “Noi non siamo la famiglia perfetta delle pubblicità. Francamente, preferisco che non lo siamo. Anche a casa nostra ci sono litigi, momenti in cui non ci capiamo, ma ci sono anche momenti in cui ci comprendiamo appieno”.

“Tuttavia, quando una coppia è autentica, ci sono sentimenti veri e scontri sono normali”. Tuttavia, alcuni fan non hanno preso bene queste parole, convinti che Sophie e Alessandro stiano giocando per mantenere l’attenzione su di loro. “Che spettacolo triste, con una bambina”, “Questi sono solo due pagliacci imbarazzanti”, “Sempre più imbarazzante”, “Stanno prendendo in giro la gente, fortunatamente noi siamo più intelligenti”.