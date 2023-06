Minacce alla madre con il taser: arrestato il figlio di Ilona Staller - Controcopertina

Ludwig Koons, figlio di Ilona Staller, è stato arrestato con l’accusa di minacce nei confronti della madre e detenzione illegale di un taser. I carabinieri hanno trovato l’arma nel suo appartamento durante una perquisizione. Secondo quanto riferito da Ilona Staller, ex attrice pornografica conosciuta come Cicciolina, Ludwig avrebbe utilizzato il taser per estorcerle denaro. Di fronte al giudice, Koons si è difeso affermando che le accuse sono false e che non ha mai minacciato sua madre con il taser. Ha dichiarato: “Io e mia madre abbiamo dei battibecchi, ma non l’ho mai minacciata con il taser. Lo giuro. Questo non è nel mio carattere. Il taser trovato? Mi è stato regalato da un amico e non avevo intenzione di far del male a nessuno. Inoltre, non sapevo che fosse illegale”.

Quando i carabinieri sono arrivati nella zona Cassia, hanno trovato Koons in un bar di fronte al suo condominio e lo hanno accompagnato nel suo appartamento. Il taser è stato rinvenuto sul tavolo, vicino alla camera da letto. Attualmente, è stata applicata nei confronti di Koons la misura della libertà vigilata.