Contatto accidentale con veleno per Topi: bambino di due anni ricoverato dopo intossicazione

Accidentale da Veleno per Topi: Un Bambino di Due Anni Coinvolto

In un infausto incidente verificatosi oggi, lunedì 1° agosto, un bimbo afghano di appena due anni è stato vittima di un’intossicazione. Il motivo? Il suo ciuccio è accidentalmente entrato in contatto con del veleno per topi. Attualmente, il piccolo è ricoverato all’ospedale di Bergamo, classificato in codice giallo.

Un Innocuo Gioco che si Trasforma in un Dramma Inatteso

Secondo le testimonianze dei genitori, raccolte dai carabinieri presenti sul luogo, la vicenda si è svolta nel cortile delle case per richiedenti asilo, dove il bimbo stava giocando. Sfortunatamente, l’area era stata recentemente trattata con veleno per topi. Si presume che, a seguito di una caduta, il ciuccio del piccolo sia entrato in contatto con la sostanza tossica.

L’Emergenza e l’Intervento dei Soccorritori

Dopo che il bimbo ha iniziato a mostrare segni di malore, i genitori, comprensibilmente spaventati, hanno immediatamente allertato i servizi di emergenza. Il personale del 118, giunto rapidamente in elisoccorso, ha coordinato il trasferimento del piccolo al vicino ospedale Papa Giovanni XXIII.

Le Condizioni del Bambino

Nonostante l’esperienza traumatica, secondo le ultime informazioni, la vita del piccolo non sarebbe in pericolo. Ricoverato in codice giallo, si trova attualmente sotto osservazione presso l’ospedale di Bergamo.

