Cosenza sotto shock: Bimbo di 15 mesi muore per una febbre sconosciuta, il fratellino in gravi condizioni

Una drammatica storia si è svolta nell’ospedale di Cosenza, dove un bimbo di soli 15 mesi ha perso la vita. La notizia ha sconvolto tutti, e ora cerchiamo di comprendere i dettagli di questo tragico evento.

Arrivo al Reparto di Neonatologia

I due bambini, di 15 mesi e cinque mesi rispettivamente, sono stati portati in ospedale dal nosocomio di Castrovillari nel pomeriggio di martedì. Sono figli di una coppia residente a Cassano allo Ionio.

Una Situazione Preoccupante

Entrambi i bambini avevano una febbre altissima, che non si abbassava al di sotto dei 40 gradi. Il bambino più grande, purtroppo, è deceduto. Già al momento dell’arrivo in ospedale, le sue condizioni erano estremamente critiche, e gli esperti hanno cercato di fare tutto il possibile per salvarlo.

Indagini in Corso

I medici dell’ospedale di Cosenza stanno conducendo un’indagine accurata per determinare la causa della morte del piccolo. Al momento, sembra esclusa la possibilità di un’ infezione batterica da meningococco, ma sono in corso ulteriori approfondimenti.

Possibili Cause Ambientali

Una delle piste che gli esperti stanno seguendo riguarda possibili fattori ambientali. La famiglia dei bambini vive in una zona di campagna, e questo potrebbe essere un elemento rilevante per comprendere cosa sia accaduto.

Una Reazione di Disperazione

La notizia della morte del bambino maggiore ha scosso profondamente i genitori. Il padre, in preda alla disperazione, avrebbe avuto un violento scatto d’ira in ospedale, causando danni materiali. Una reazione comprensibile, data la terribile tragedia che la famiglia ha dovuto affrontare.

Siamo in attesa di ulteriori sviluppi su questa triste vicenda, nella speranza che si possa fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla morte del piccolo e che il fratellino possa essere salvato.