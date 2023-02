Dario Acocella chi è l’ex marito di Bianca Guaccero? Età, nuova compagna, fidanzata, figlia

Dario Acocella è l’ex marito dell’attrice Bianca Guaccero, anch’egli impegnato nel mondo dello spettacolo, ma dietro la macchina da presa. Conosciamolo meglio.

Chi è Dario Acocella, ex marito di Bianca Guaccero?

Sebbene sia noto soprattutto come ex marito della showgirl e attrice Bianca Guaccero, Dario Acocella è un valido regista e sceneggiatore italiano. Laureatosi al DAMS con indirizzo regia cinematografica presso l’Università di Roma Tre, Dario Acocella ha iniziato a lavorare nel campo dell’audiovisivo con opere di videoarte. Ha esordito dietro la macchina da presa con il cortometraggio visual Chimaera, premiato al Braunscweigh International Film Festival nel 2001.

Ha lavorato come assistente alla regia e aiuto regista in importanti produzioni cinematografiche e televisive, tra cui le fiction Gente di mare 2 e Fidati di me, andate in onda su Rai 1. Ha poi intrapreso la carriera di regista e sceneggiatore, esordendo nel 2005 con L’isola dei venti, il suo primo documentario per la televisione.

L’età

Dario Acocella ha 43 anni. È nato a Napoli il 12 febbraio 1979, sotto il segno zodiacale dell’Acquario.

La nuova compagna e fidanzata di Dario Acocella.

Non abbiamo notizie se l’ex marito di Bianca Guaccero abbia o meno una nuova compagna o fidanzata.

Figlia

Dopo un lungo fidanzamento, nel 2013 ha sposato l’attrice Bianca Guaccero. Dal loro matrimonio, il 15 novembre 2014, è nata la loro unica figlia, Alice. La coppia si è separata nel 2017.

Nella sua prospera carriera di regista e sceneggiatore, l’ex marito di Bianca Guaccero ha lavorato sia sul grande che sul piccolo schermo. Ecco alcuni dei suoi lavori più importanti:

Molte fotografie dell’ex marito di Bianca Guaccero si trovano sul suo profilo Instagram, sempre aggiornato e ben curato. Tra le tante immagini che si riferiscono alle attività professionali di Dario Acocella, ci sono anche foto con la figlia Alice.

Curiosità su Dario Acocella

Quali sono le due cose che incuriosiscono la gente quando si parla dell’ex marito di Bianca Guaccero? Ecco cosa sappiamo:

Ha lavorato come assistente alla regia nelle serie televisive Pride 2 e Pride 3.

Ha girato video musicali per Irene Grandi e Fabio Concato tra il 2005 e il 2010.

Instagram

