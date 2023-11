Dayane Mello chi è? Età, figli, compagno, genitori, fratello, malattia e dove vive

La carriera di Dayane Mello, modella e showgirl di fama internazionale, ha avuto inizio nel 2005, quando all’età di sedici anni è stata scoperta da un talent scout. Il suo talento l’ha portata in Cile, diventando presto una delle modelle più richieste in America Latina. Ha ottenuto la copertina di Sportweek nel 2011 e rappresentato brand internazionali di prestigio come L’Oreal, Breil, Yamamay, Intimissimi e Pollini. Inoltre, ha recitato in videoclip di noti artisti, tra cui Emis Killa e Will.i.am.

La Vita Personale di Dayane Mello

Nata il 27 febbraio 1989 a Joinville, Brasile, la sua infanzia è stata segnata da difficoltà. Cresciuta in un contesto familiare complesso, ha dovuto affrontare momenti duri, inclusi periodi di bisogno che la portarono a rubare per sopravvivere. Tuttavia, la svolta nella sua vita personale è arrivata con la nascita di sua figlia Sofia nel 2014, frutto della relazione con il modello italiano Stefano Sala. Attualmente, Dayane è legata sentimentalmente a Andrea Turino, un giovane imprenditore.

La Forza di Dayane Mello

La vita di Dayane è stata segnata da perdite dolorose. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello VIP, ha perso il fratello Lucas, e nel 2021, la madre a causa di un tumore. Nonostante il dolore, Dayane ha deciso di restare nel gioco, anche a causa delle restrizioni legate alla pandemia che le hanno impedito di partecipare ai funerali.





Successo e Polemiche

Nel 2021, Dayane Mello ha intrapreso un percorso imprenditoriale lanciando una sua linea di prodotti per il corpo, DAY Dayane And You. Tuttavia, la sua immagine è stata coinvolta in scandali: durante la partecipazione al reality brasiliano A Fazenda 13, dei video hanno suggerito un’eventuale situazione di molestie da parte del cantante Nego do Borel. In un’ospitata a Verissimo nel 2022, ha smentito queste accuse, dichiarando di non aver subito molestie.