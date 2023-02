Debora Oggioni, sapete chi è la fidanzata di Lazza?

Conoscete Debora Oggioni? La giovane donna è la compagna di Lazza, la cantante che partecipa al Festival di Sanremo 2023. Ieri sera si è esibita con la sua canzone rielaborata dal titolo “Cenere”, che ha subito attirato l’attenzione del pubblico e dei telespettatori.

Si è presentato in modo rispettoso e allo stesso tempo scherzoso, cosa inaspettata per il pubblico che aveva dei preconcetti su di lui. Ad accompagnarlo da qualche tempo c’è la giovane Debora Oggioni.

Non molti sono a conoscenza dei suoi successi professionali, ma ancora meno conoscono la sua vita privata. In questo articolo sveleremo i dettagli del coinvolgimento della sua dolce metà nella competizione. Scopriamo insieme cosa c’è da sapere.

Debora Oggioni è una professionista che riesce a conciliare lavoro e vita privata, e la storia di Lazza ne è un esempio significativo.

Debora Oggioni, nata a Milano nel 1994, da tre anni ha una relazione stabile con il famoso rapper Lazza. Mentre il suo lavoro come modella e ballerina è ben documentato, la sua vita privata rimane in gran parte sconosciuta.

Debora ha intrapreso una carriera di successo come hostess, avendo lavorato in diversi eventi prestigiosi come la Fiera dell’Artigianato di Milano. La sua presenza nel mondo social è stata determinante per il suo successo come ballerina, dato che ha raccolto un seguito di oltre 109.000 persone che le dimostrano quotidianamente il loro sostegno.

La relazione sentimentale tra il cantante e Debora è iniziata nel 2020 e da allora procede positivamente. Recentemente, Lazza ha espresso pubblicamente la sua ammirazione per Debora pubblicando un messaggio accorato. In esso ha scritto: “Vorrei scrivere 200 mila parole per esprimere il mio amore per te, ma alcune cose è meglio non dirle. Grazie per esserci sempre per me”.

Recentemente, Debora Oggioni ha espresso pubblicamente la sua ammirazione e il suo orgoglio per il suo partner in gara. Questa sera i telespettatori avranno l’opportunità di assistere al ritorno della Oggioni sul palco di Aristo per la serata dei duetti.