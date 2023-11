Derek Chauvin, l’ex agente di Minneapolis condannato per l’omicidio di George Floyd, accoltellato in prigione

Derek Chauvin, l’ex agente di Minneapolis, colpito in carcere

In una drammatica svolta, Derek Chauvin, l’ex agente di polizia di Minneapolis noto per essere stato condannato nell’omicidio di George Floyd nel 2020, è stato vittima di un grave attacco in prigione. Questo avvenimento ha scosso l’opinione pubblica e sollevato numerose domande sulle circostanze di questo episodio.

Le condizioni di Chauvin





Secondo quanto riferito dalla Cnn, Derek Chauvin è stato accoltellato in una prigione federale a Tucson, in Arizona. Le sue condizioni sono giudicate gravi. Il Bureau of Prisons ha confermato che “i dipendenti intervenuti hanno avviato misure salvavita per un individuo incarcerato,” che è stato poi trasferito in ospedale per ricevere cure mediche necessarie. Fortunatamente, nessun membro del personale carcerario è rimasto ferito durante l’incidente.

La richiesta di appello respinta

Va ricordato che Derek Chauvin era stato condannato a 22 anni di prigione per l’omicidio di George Floyd, durante il quale aveva tenuto il ginocchio sul collo dell’afroamericano per oltre nove minuti, nonostante le suppliche di quest’ultimo che affermava di non riuscire a respirare. Recentemente, la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva respinto la sua richiesta di appello.

Nel suo ricorso, Chauvin aveva sostenuto che le rivolte scoppiate a Minneapolis avevano influenzato negativamente la giuria che lo aveva condannato. Sosteneva che i giurati avevano sentito la pressione di condannarlo per evitare ulteriori proteste. Questa richiesta di appello era stata inizialmente bocciata dalla Corte Suprema del Minnesota, e successivamente, anche dalla Corte Suprema degli Stati Uniti.

Questo tragico episodio mette in evidenza l’importanza di indagare a fondo sulle circostanze dell’attacco contro Derek Chauvin e garantire che la giustizia venga servita. Nel frattempo, il caso attira l’attenzione nazionale e internazionale, e continueremo a seguire gli sviluppi di questa storia in evoluzione.