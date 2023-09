“Divorziare fa bene, sono rinata”: la storia di Emma e della sua incredibile trasformazione

L’incredibile cambiamento in due anni

Si chiama Emma Sheppard, è una mamma di due figlie. Guardando le sue foto “prima e dopo” è difficile credere che siano state scattate a soli due anni di distanza! Nella prima foto Emma appare triste, invecchiata, stanca. Nella seconda sembra ringiovanita di 10 anni: sorridente, in forma, raggiante.

Cosa è successo in quei due anni?

Nel mezzo c’è stato il divorzio dal marito, dopo una vita insieme che l’aveva portata alla depressione. La routine familiare la stava consumando fisicamente ed emotivamente. A marzo 2020 per Emma è iniziata una nuova vita: palestra, dieta sana, iscrizione su Tinder. Ha ricominciato a prendersi cura di sé e a valorizzare la propria femminilità.

La rinascita di una donna

Le attenzioni e i complimenti ricevuti l’hanno aiutata a ritrovare autostima e sicurezza. Oggi Emma si sente di nuovo bella e desiderata. Ha riscoperto il proprio valore di donna e di madre. Sorride di continuo, è felice. Dice di sentirsi “incredibile”, come se la bellezza le scaturisse dall’interno. Il matrimonio sembra ormai un ricordo lontano. Emma ha ricominciato a vivere e a godersi la vita. La sua storia dimostra come, a volte, il divorzio possa segnare l’inizio di una vera e propria rinascita.

Il commento

Certo, la storia di Emma non va presa come incentivo al divorzio! Ma ci ricorda l’importanza di ascoltare i propri bisogni e desideri, e di non sacrificare la propria felicità per inerzia o abitudine. A volte, un cambiamento drastico può rivelarsi una scelta giusta e coraggiosa.