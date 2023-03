Don Backy: età, moglie, carriera, figli e biografia

Aldo Caponi, nome d’arte di Don Backy, è nato a Santa Croce sull’Arno il 21 agosto 1939. È un noto cantautore, attore e scrittore; lo pseudonimo Don Backy è stato scelto dallo staff del Clan Celentano.

Don Backy: età, moglie, figli

Don Backy ha ottantatré anni ed è sposato con Liliana Petralia dal 1968. Nel 1969 la coppia ha messo al mondo un figlio, Emiliano. La Petralia è stata attrice e ha partecipato a film degli anni Sessanta, tra cui L’immensità, dove ha recitato accanto a Backy. È stato un amore a prima vista, sbocciato cinque anni prima del loro matrimonio.

Biografia

Fin da giovane si è sentito attratto dalla musica, ispirato da “Unabated Rock’n’Roll” e da Bill Halley. Inizialmente esplora questa passione attraverso la chitarra e il gruppo Golden Boys, con cui inizia a esibirsi e a creare i primi album.

Nel 1962, Don Backy viene reclutato nel Clan Celentano per volere di Milena Cantù, all’epoca fidanzata con il molleggiato. Fu lei a convincere Adriano Celentano a mettere Don Backy sotto contratto con la sua etichetta discografica. Durante la sua permanenza nel Clan, Don Backy partecipò a diverse edizioni del Cantagiro e fornì servizi di canto e scrittura di canzoni.

Dopo anni di successi, il rapporto professionale tra Celentano e il Clan si interruppe nel 1968 a causa di disaccordi e royalties non pagate. La questione fu portata in tribunale e, dopo diversi anni, le due parti raggiunsero un accordo. Successivamente, il cantante si ritirò dall’industria musicale e si dedicò ad altre attività, come la creazione di fumetti, la recitazione e la pittura.