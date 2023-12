Una terribile aggressione ha scosso una tranquilla giornata di viaggio in autostrada vicino a Firenze. Una donna di 58 anni è stata accoltellata alla coscia da un uomo incappucciato, che sembra essere il suo ex marito. L’incidente ha avuto luogo il 26 dicembre, in un’area di servizio lungo l’A1, e ora le forze dell’ordine sono impegnate in una caccia all’uomo.

Nel bel mezzo di una giornata apparentemente normale, una donna di 58 anni è stata vittima di una violenta aggressione. Un uomo incappucciato ha aperto lo sportello dell’auto della vittima e l’ha colpita alla coscia con un coltello. Senza perdere tempo, l’aggressore si è dato alla fuga, lasciando la donna ferita e in stato di shock.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 14.15 presso l’area di servizio di Bisenzio Est, situata lungo l’A1, nelle vicinanze di Firenze. La vittima era in viaggio con le sue due figlie, di circa 29 e 31 anni, che fortunatamente non hanno assistito alla scena, trovandosi all’interno dell’autogrill dell’area di servizio al momento dell’attacco.





Le immediate azioni di soccorso sono state fondamentali per la vittima. La donna è stata rapidamente trasportata in codice giallo all’ospedale di Careggi a Firenze, ma fortunatamente le sue ferite non sembrano metterla in pericolo di vita. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti la polizia stradale e la Squadra mobile della questura di Firenze, che hanno ascoltato le testimonianze dei presenti e raccolto le prime informazioni.

Secondo gli inquirenti, l’aggressore potrebbe essere l’ex marito della vittima. Questo sospetto è stato rafforzato dal fatto che la donna aveva recentemente divorziato dall’uomo, il quale era ora ricercato dalle forze dell’ordine. Inoltre, emerge che l’uomo aveva precedenti penali per lesioni personali in ambito familiare e fino a inizio dicembre si trovava in regime di messa alla prova.

La donna, un’insegnante residente a Segrate, in provincia di Milano, era diretta a Cerveteri, il suo paese d’origine in provincia di Roma, per trascorrere il Natale con i parenti. Questo tragico episodio ha segnato profondamente la sua giornata e ora si spera che le indagini, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, possano portare l’aggressore alla giustizia.

Conclusioni Questo brutale attacco ha sconvolto una famiglia e una comunità, mettendo in evidenza l’importanza della sicurezza nelle aree di servizio autostradali. Le forze dell’ordine stanno facendo tutto il possibile per catturare l’aggressore e portarlo davanti alla legge, mentre la vittima si riprende dalle ferite fisiche ed emotive subite in questo tragico evento.