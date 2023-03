Dorina Dato chi è la moglie di Drupi? Età, lavoro e figli

Dorina Dato ha 69 anni. Lei e Drupi si sono incrociati per la prima volta nel 1973, quando entrambi facevano parte di una tournée e di prove corali. Da quel momento in poi sono rimasti inseparabili. I due si sono sposati nel 1992 e non hanno figli. La musica è sempre stata una loro formidabile passione e hanno collaborato a progetti insieme, uno dei quali è l’album Outside Target, che hanno scritto insieme e che ha avuto un grande successo.

Dorina ha espresso la sua ammirazione per il marito, citando la sua combinazione unica di forza e dolcezza, che ha trovato particolarmente accattivante. Ha osservato che non è facile trovare tali qualità in una sola persona e ha continuato dicendo che non è particolarmente loquace, perché nella sua famiglia ci sono già molte chiacchiere.

Drupi

A 15 anni aveva già iniziato a esibirsi nelle sale da ballo di Pavia, lavorando come barista, meccanico e benzinaio. Durante i mesi estivi suona con il gruppo Le Calamite, mentre d’inverno lavora come idraulico. Nel 1970 pubblica il suo primo 45 giri, “Che ti costa”, che segna il suo debutto discografico. Nel 1973 partecipa al Festival di Sanremo con “Vado via”; pur classificandosi ultimo, il brano diventa un successo.

Nel 1982 Toto Cutugno pubblica la canzone Soli, che ottiene un grande successo. Successivamente, ha pubblicato altre canzoni famose come Fammi volare (1985), Era bella davvero (1988), Un uomo in più (1992) e Voglio una donna (1995).

La canzone Maledetta musica di Giorgio Faletti è contenuta nell’album Amica mia. Nonostante i numerosi inviti a partecipare a revival e reality show, Drupi ha scelto di concentrarsi sull’incisione di musica, piuttosto che sulla ricerca della fama. Con il tempo, questo approccio ha dato i suoi frutti, ottenendo un crescente riconoscimento nell’Europa orientale. In Polonia, in uno spettacolo ha attirato un pubblico più numeroso di quello di Elton John. Inoltre, Drupi ha avuto l’onore di essere uno dei due soli artisti che si sono esibiti nella Piazza della Città Vecchia di Praga, l’altro dei Rolling Stones.

Biografia

Drupi ha ottenuto un enorme successo nell’Europa dell’Est e in patria, mentre sua moglie ha avviato una carriera di successo come artista solista. Alla fine degli anni ’70, la moglie pubblicò un 45 giri intitolato “Bambino” e un singolo intitolato “I’d Like to Become” nello stesso anno.