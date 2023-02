Dove viva Melissa Satta?

Conoscete la residenza di Melissa Satta, l’ex showgirl di Striscia la Notizia, a Milano? Ecco uno sguardo alla sua esclusiva dimora.

Melissa Satta è famosa per la sua partecipazione a Striscia la Notizia, un telegiornale satirico in onda su Canale 5. La sua carriera è poi fiorita, con apparizioni in programmi televisivi e di intrattenimento. Da allora la sua carriera è fiorita e ha partecipato a numerosi programmi Mediaset, come Kalispéra!, Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco e Sky Calcio Club. È anche la conduttrice di Gol Deejay, un programma che va in onda alla fine di ogni settimana di coppe europee. Dal 30 settembre, la Satta sarà la conduttrice del talent show di Rai 2 Missione Beauty.

La relazione tra la Satta e Kevin Prince Boateng è stata celebrata con la nascita del figlio Maddox il 15 aprile 2014 e suggellata con un matrimonio in Sardegna il 25 giugno 2016. Tuttavia, la coppia ha vissuto un periodo di separazione nel 2019, prima di riunirsi. Alla fine hanno annunciato la loro separazione ufficiale nel dicembre 2020.

La residenza di Melissa Satta è un rifugio moderno e sofisticato situato a Milano.

Melissa Satta è nata a Boston da genitori sardi. La famiglia Satta si è trasferita negli Stati Uniti a causa degli impegni professionali dei genitori di Melissa, che si sono stabiliti a Milano per lavoro in Italia. Durante la relazione con Boateng, Melissa ha spesso accompagnato il marito in altri Paesi, ma Milano è sempre stata la sua residenza principale.

Attualmente la Satta risiede a Milano con il figlio Maddox. Secondo Vivi Home, la casa della showgirl si trova in un elegante edificio nel centro di Milano. Il design degli interni è moderno, sofisticato e accogliente. Le stanze sono ariose e la palette di colori è prevalentemente chiara. Il soggiorno è arredato con un grande divano e una delle caratteristiche più notevoli della casa è la cabina armadio, dove la Satta si diverte a scattare selfie che pubblica sui social media, per la gioia dei suoi follower.