Dramma familiare sulla Braccianese: Donna muore davanti ai figli, marito in gravi condizioni

Un tragico incidente stradale sulla via Braccianese ha portato alla perdita di Mariangela Palozzi, 39 anni, madre di due bambini. L’incidente è avvenuto sabato pomeriggio, quando la macchina guidata dal marito della vittima è rimasta coinvolta in uno scontro frontale con un’altra vettura, una Jeep. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte degli agenti della polizia locale.

Questo incidente aggiunge un altro nome alla lista delle vittime stradali nella Capitale e nel Lazio, una regione che sta vivendo un anno nero in termini di incidenti stradali. Secondo l’ultima indagine Aci-Istat, il Lazio è la prima regione italiana per aumento del numero di vittime della strada. Con 13.182 incidenti e 150 morti, Roma è il comune italiano con il più alto numero di incidenti e vittime.

La Dinamica dell’Incidente

L’incidente ha avuto luogo intorno alle 16:00 quando le due famiglie viaggiavano lungo la via Braccianese. Mariangela Palozzi, insieme al marito e ai due figli, era a bordo di una Lancia Y. Mentre si trovavano all’incrocio con via Villarbasse, al confine tra La Storta e il comune di Bracciano, la loro auto ha svoltato a sinistra, proprio mentre una Jeep si stava avvicinando. Il violento impatto ha trascinato la Lancia Y per alcuni metri. Mariangela Palozzi è purtroppo deceduta sul posto a causa delle gravi ferite subite.

Nell’incidente sono rimasti feriti anche i due figli della coppia, rispettivamente di 11 e 7 anni, che sono stati trasportati in eliambulanza al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Gemelli di Roma. Il conducente della Jeep e sua figlia sono stati invece portati all’ospedale Sant’Andrea.

Indagini in Corso

Le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente sono state affidate ai caschi bianchi del gruppo Cassia, che hanno chiuso la strada per effettuare i rilievi e sequestrare entrambi i veicoli coinvolti nello scontro frontale. Al momento, è stato confermato che la Lancia Y ha svoltato a sinistra in prossimità dell’incrocio, mentre il conducente della Jeep ha cercato di frenare per evitare l’impatto, ma non è riuscito ad evitarlo.

Le perizie sulle due auto saranno fondamentali per stabilire la velocità a cui stavano procedendo al momento dello schianto. Gli investigatori prenderanno in considerazione anche le testimonianze degli automobilisti che hanno assistito all’incidente. Il marito di Mariangela Palozzi, Alessio Grassi, che è ricoverato in condizioni critiche, sarà interrogato nei prossimi giorni. Entrambi i conducenti rischiano una denuncia per omicidio stradale.