Dritto contro un’auto e prende fuoco: morto un 18enne

Un tragico incidente ha spezzato la vita di un ragazzo di 18 anni che viaggiava in moto ieri sera, mercoledì 15 febbraio, intorno alle 19, tra via Bisceglie e via Ferruccio Parri, a Milano. Nello scontro è rimasta coinvolta anche un’auto Volkswagen. La moto, dopo l’impatto, ha colpito un palo e si è data alle fiamme.

Le condizioni del giovane motociclista erano disperate, come hanno raccontato i soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Il ragazzo ha subito un arresto cardiaco a causa del forte trauma. Prima che la moto divampasse. I due equipaggi del 118, ambulanza e automedica, hanno tentato di rianimarlo sul posto e poi lo hanno portato d’urgenza al pronto soccorso del San Carlo più vicino. Durante il viaggio, i sanitari hanno continuato a fare il massaggio cardiaco al 18enne. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti in via Bisceglie per accertare la dinamica dell’incidente e capire come è avvenuto lo scontro.