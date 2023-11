Durante la sua prima notte nella casa del Grande Fratello, è scoppiato un caso perché ha dormito con Perla

La prima notte nella Casa del Grande Fratello è già stata agitata a causa dell’arrivo di Perla Vatiero. Nonostante fosse attesa da giorni, l’ingresso dell’ex fidanzata di Mirko Brunetti ha sorpreso molti, causando un vero e proprio trambusto nel loft di Cinecittà. Non uno, ma ben tre coinquilini hanno subito perso la testa per la giovane di Angri: Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi e Vittorio Menozzi.

Ma non è finita qui, perché c’è stata anche una richiesta particolare da parte di Angelica Baraldi. La ragazza ha chiesto a Beatrice Luzzi se poteva cedere il suo letto a Perla, in modo da dormire accanto a lei. L’attrice si è inizialmente rifiutata, ma alla fine ha ceduto alle insistenze. Tuttavia, questa decisione ha scatenato una discussione animata, con Massimiliano che non ha esitato a esprimere il suo disappunto. Sul web, intanto, si moltiplicano i commenti e le ipotesi sulle vere intenzioni di Angelica.

Alcuni spettatori pensano che sia gelosa dell’ex di Mirko e voglia controllarla, mentre altri credono che ci sia una strategia dietro questa vicinanza. Fiordaliso ha chiesto spiegazioni, e Massimiliano ha risposto in modo schietto: “Fa comodo.





Questo è quello che penso io”. Il pubblico sembra essere d’accordo con lui, sostenendo che Angelica voglia ottenere informazioni da Perla sul mondo esterno alla Casa. Insomma, la gentilezza di Angelica sembra nascondere qualcosa di più. I commenti dei telespettatori sono vari, ma molti concordano con Massimiliano e trovano Angelica subdola e antipatica.

