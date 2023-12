Il regista Stefano Malchiodi, nativo di Martinengo e prominente figura nel panorama cinematografico italiano, è tragicamente scomparso a Roma all’età di 32 anni.

Dopo aver completato i suoi studi al liceo scientifico di Romano di Lombardia, Malchiodi ha proseguito la sua formazione presso la prestigiosa Civica Scuola di Cinema di Milano, dove si è specializzato in produzione cinematografica, diplomandosi nel 2014 con una tesi incentrata sul cinema indipendente.

Successivamente, ha arricchito ulteriormente le sue competenze frequentando un corso di montaggio alla Scuola Nazionale di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma. Il suo talento è stato riconosciuto a livello nazionale nel 2021, quando ha vinto il David di Donatello per il cortometraggio “Anne”, realizzato in collaborazione con Domenico Croce. Il Centro Sperimentale di Cinematografia, dove Malchiodi ha lasciato un’impronta indelebile, ha espresso profondo cordoglio per la sua prematura scomparsa, estendendo le più sentite condoglianze ai suoi familiari, amici, compagni e docenti.