Edwige Fenech, chi è il figlio Edwin è di Fabio Testi?

Da tempo circola la voce che il figlio di Edwige Fenech, Edwin, sia di Fabio Testi. L’attrice ha sia confermato che smentito, mentre lo stesso attore, che ha avuto una relazione sentimentale con lei, ha negato la paternità.

La paternità di Edwin rimane tuttora un mistero irrisolto, che potrebbe rimanere tale fino a quando una delle parti coinvolte non deciderà di rivelare la verità, cosa che sarebbe molto ricercata da diversi media. Qual è il legame tra il figlio di Edwige Fenech e Fabio Testi?

Le voci sulla paternità di Edwin sono state contestualmente attribuite all’attore all’epoca, a causa del precedente coinvolgimento sentimentale dell’attrice con lui. Questa paternità è stata ripetutamente confermata e smentita dalla persona in questione, lasciando incerta la verità della questione. Fabio Testi ha negato la possibilità di paternità del figlio avuto con la Fenech, anche se ciò non è ancora stato confermato.

Edwige Fenech è il figlio di Fabio Testi?

Nel 1971, Edwige Fenech diede alla luce suo figlio Edwin e poco dopo iniziò una relazione con Fabio Testi. Questa relazione è stata riportata come tumultuosa ed è durata circa tre anni e mezzo. In seguito a speculazioni sulla paternità, la Fenech scelse di crescere il figlio da sola e di dargli il proprio cognome. Sebbene la storia sia stata dimenticata, l’attore apparirà su Oggi è un altro giorno per parlare della sua vita personale e della sua carriera.