Elena Sofia Ricci e la fine del matrimonio con il marito Stefano Mainetti

È recentemente emersa la notizia che Elena Sofia Ricci e il marito Stefano Mainetti hanno posto fine al loro matrimonio durato 19 anni. Sebbene non ci sia stata alcuna dichiarazione ufficiale da parte della coppia, una fonte a loro vicina ha confermato la notizia a Today. Poiché la coppia è sempre stata riservata sulla propria vita privata, il divorzio è ancora soggetto a conferma.

Le voci di una rottura tra la coppia circolavano da tempo. La notizia della rottura della relazione tra l’attrice e il musicista circolava da mesi. Con il passare del tempo, le speculazioni su un possibile divorzio si sono fatte più intense. Oggi è stato confermato che la relazione tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti è giunta al termine. Sposati dal 2003

L’attrice e Stefano Mainetti si sono sposati nel 2003 e hanno avuto la figlia Maria nel 2004. Per molti anni sono stati conosciuti come una delle coppie più belle e armoniose del panorama delle celebrità italiane: molto riservati e profondamente innamorati. All’epoca della loro unione, l’attrice era già madre di Emma, nata dalla relazione con Pino Quartullo. In precedenza era stata sposata anche con Luca Damiani. La storia d’amore con Stefano Mainetti sembrava una favola all’epoca, fino a poco tempo fa.

Nel dare l’addio a Che Dio ci aiuti, ringraziamo di cuore per tutto quello che è stato fatto.

Quest’anno segna un cambiamento significativo per l’attrice, sia dal punto di vista professionale che personale. È previsto il suo ritorno sul piccolo schermo in Che Dio ci aiuti, dove interpreta Suor Angela, anche se il suo personaggio lascerà la serie nel corso della stagione. Inoltre, il suo matrimonio è giunto al termine.

È stato un anno difficile per le coppie di celebrità, con molte rotture di alto profilo.

Il 2022 ha visto la conclusione dell’ennesima storia d’amore di alto profilo tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti. All’inizio dell’anno, Alessandra Mastronardi e Ross McCall si sono separati, seguiti dai divorzi di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi e di Francesco Totti e Ilary Blasi. Inoltre, Claudio Amendola e Francesca Neri, Gisele Bundchen e Tom Brady e Shakira e Piqué si sono separati, confermando che l’amore non è sempre eterno.