Eleonora Giorgi si confessa: la paura e l’angoscia dell’operazione per il tumore al pancreas

Eleonora Giorgi, insieme ai suoi figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, è stata ospite di Verissimo in una toccante intervista andata in onda il 3 dicembre. Durante la trasmissione, l’attrice ha condiviso il suo drammatico percorso, rivelando di aver scoperto di avere un tumore al pancreas in modo del tutto casuale. Questa scoperta ha scosso profondamente la sua vita.

La Diagnosi Inattesa

Eleonora Giorgi ha raccontato come tutto sia iniziato con un semplice appuntamento per un’ecografia al seno. Durante l’esame, ha tossito improvvisamente e il medico, notando qualcosa di insolito, ha richiesto una TAC d’urgenza. È stato durante questo esame che è emerso il drammatico quadro: un’ombra sul pancreas. In quel momento, l’attrice ha ammesso di aver pensato che il problema fosse ai polmoni, ma il radiologo ha confermato la diagnosi.

La Paura e il Coraggio

Nonostante il forte coraggio e la determinazione, Eleonora Giorgi ha ammesso di provare paura. Ha dichiarato di essere spaventata dalla prospettiva dell’operazione e dalla convalescenza che seguirà. Tuttavia, ha ribadito la sua fiducia nella scienza e il suo desiderio di utilizzare la sua esperienza per portare conforto e compagnia a chi sta attraversando situazioni simili.





La Forza dei Figli

Durante l’intervista, i figli di Eleonora, Andrea e Paolo, hanno espresso il loro profondo affetto e supporto nei confronti della madre. Hanno raccontato dei momenti difficili vissuti durante la diagnosi e della loro determinazione a combattere al suo fianco. Questa esperienza ha unito ulteriormente la famiglia, e i due figli si sono mostrati pronti a fronteggiare la sfida insieme a Eleonora Giorgi.

Un Cammino Incerto

Eleonora Giorgi ha condiviso anche i dettagli del percorso che la attende, comprese le chemioterapie e l’operazione. Ha sottolineato la sua intenzione di affrontare ogni fase con determinazione e un pizzico di divertimento, incluso l’indossare una parrucca alla Marilyn Monroe. Nonostante la paura e l’incertezza, la sua forza di volontà e il sostegno dei suoi cari sembrano essere un faro di speranza in questo difficile viaggio di lotta contro il cancro.