Emergenza caldo in Italia: 23 città con bollino rosso e temperature record

Il caldo torrido che si sta abbattendo sull’Italia sta mettendo alla prova la resistenza di residenti e turisti che si trovano nel nostro Paese in questi giorni. Le temperature record, che superano i 40 gradi al centro, al sud e sulle isole, raggiungeranno il loro picco oggi, mercoledì 19 luglio, con ben 23 città che si trovano sotto il bollino rosso, il massimo livello di allerta.

Per affrontare questa emergenza dovuta all’ondata di calore, da oggi alle 14 sarà attivo un numero di pubblica utilità, il 1500, che era già stato attivato durante l’emergenza pandemica. Questo numero fornirà informazioni sul caldo, suggerirà precauzioni da prendere e indicherà i presidi sanitari più vicini a chi ne avesse bisogno, come annunciato ieri dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, durante un’intervista al Tg1.

Nella giornata di mercoledì 19 luglio 2023, secondo quanto segnalato dal sito della Protezione Civile, ben 23 città si trovano sotto il bollino rosso, corrispondente all’allerta 3. Tale livello di allerta indica condizioni meteorologiche pericolose non solo per le persone fragili come malati, bambini e anziani. Ecco l’elenco delle città con bollino rosso: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Nella giornata di giovedì 20 luglio, il numero delle città con bollino rosso si ridurrà a 18, mentre Bologna, Brescia, Torino, Trieste, Venezia e Verona passeranno al livello di allerta 1 (bollino giallo). Martedì è stato un giorno da record per Roma, con il termometro che ha superato i 42 gradi. In Sicilia e Sardegna, le temperature sono state addirittura di 47 gradi, con un’umidità che ha reso la situazione ancora più opprimente.

È importante prendere tutte le precauzioni necessarie per proteggersi dal caldo e garantire il benessere in queste giornate di temperature estreme.