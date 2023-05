Emma Marrone difende l’amica Alessandra Amoroso: l’intervista a Muschio Selvaggio

Emma Marrone è sempre stata una grande amica e collega di Alessandra Amoroso, unite da un percorso praticamente identico che le ha portate entrambe ad Amici di Maria De Filippi. In un’intervista a Muschio Selvaggio, Emma ha voluto difendere la sua amica Alessandra dagli episodi di bullismo e odio social di cui è stata vittima.

Emma e Alessandra: unite da un grande affetto e stima reciproca

Emma e Alessandra hanno dimostrato di essere unite da un grande affetto e stima reciproca, sia come donne che come artiste. Emma ha voluto parlare degli episodi di bullismo che Alessandra ha dovuto subire, spesso strumentalizzati da odiatori da tastiera che hanno sempre filtrato a loro piacimento parole, gesti e messaggi della Amoroso.

Alessandra Amoroso: una vittima dell’odio social

In tante occasioni, Alessandra è stata vittima dell’odio social, una vera e propria tempesta di insulti che ha colpito l’artista a seguito di una sua scelta o anche solo di un commento inappropriato. Emma ha espresso la sua rabbia per questa violenza inaudita a cui Alessandra è stata sottoposta, definendola un’artista che in dieci anni ha sempre dato il meglio di sé al suo pubblico.

Emma Marrone: la difesa dell’amica Alessandra Amoroso

Emma Marrone ha difeso l’amica Alessandra Amoroso in un’intervista a Muschio Selvaggio, parlando della sua tempesta di insulti e del momento buio che sta vivendo. Emma ha espresso il suo dissenso verso gli odiatori da tastiera, affermando che non è giusto tutto questo odio rivolto ad Alessandra, un’artista che merita rispetto per il suo lavoro e la sua professionalità. L’intervista a Muschio Selvaggio ha dimostrato ancora una volta la grande stima e l’affetto reciproco che unisce Emma e Alessandra, due grandi donne e artiste unite da un percorso comune e da un’amicizia che va oltre ogni ostacolo.