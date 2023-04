Enrico Brignano, chi è la moglie Flora Canto? Età, figli, spettacoli, incidente dell’attore

Enrico Brignano è un artista comico romano con radici familiari abruzzesi. Ha raggiunto la fama nel panorama dello spettacolo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio, sviluppando la sua carriera tra il cinema e il teatro.

Enrico Brignano: vita personale

Enrico Brignano è nato a Dragona, zona meridionale di Roma, il 18 maggio 1966. Il comico è stato molto vicino a Gigi Proietti, frequentando da giovane la sua scuola teatrale.

Le origini della famiglia di Brignano sono abruzzesi e l’attore ne parla spesso nei suoi spettacoli. La sua carriera si è evoluta tra gli anni ’90 e il 2000 partecipando a Scherzi a Parte e Un medico in famiglia. La carriera artistica dell’attore romano si è poi divisa tra cinema e teatro.

Tra i film più noti figurano “Ambrogio” (1991), “Miracolo Italiano” (1994), “In barca a vela contromano” (1997), “La bomba” (1998), mentre nel 2000 diresse “Si fa presto a dire amore”. In TV, ha recitato in “Maresciallo Rocca” e “Un medico in famiglia” nel ruolo di Giacinto. Ha inoltre preso parte a Asterix alle Olimpiadi (2008), Un’estate ai Caraibi (2009), ex – Amici come prima (2011), Poveri ma ricchi (2016) e Tutta un’altra vita (2019).

Enrico Brignano: partner e figli

Nel 2008, sposò la danzatrice Bianca Pazzaglia, da cui si separò nel 2013. Dal 2014, ha avuto una relazione con l’attrice e presentatrice Flora Canto, con cui ha avuto due figli: Martina, nata l’11 febbraio 2017, e Niccolò, nato il 18 luglio 2021. La coppia si è sposata il 30 luglio 2022 in una cerimonia presso l’hotel La Posta Vecchia a Palo Laziale, con la presenza di 150 ospiti.

Enrico Brignano: rappresentazioni

La sua passione principale è il teatro. Nel 1999, il suo primo spettacolo teatrale, intitolato Io per voi un libro aperto, è stato trasmesso in diretta anche da Mediaset su Canale 5.

Nel 2022, Brignano torna con uno spettacolo dopo i numerosi successi degli anni precedenti. Con il suo divertente show “UN’ORA SOLA VI VORREI”, si esibisce all’Auditorium della Conciliazione di Roma a partire dal 14 marzo 2022.

Incidente dell’artista

L’attore è stato vittima di uno scherzo de Le Iene, che hanno fatto credere a Brignano che la sua compagna avesse distrutto la barca, una delle sue passioni. Ovviamente, lo scherzo ha mostrato il lato più “intenso” dell’attore.