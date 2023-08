Una storia avvolta nel mistero e nella preoccupazione. Erika Bravi, una donna di Forlì che viveva a Marsiglia, è scomparsa senza lasciare traccia.

Una madre e la sua misteriosa assenza

Da oltre quindici giorni, Erika Bravi, 45enne originaria di Forlì e trapiantata a Marsiglia, risulta irreperibile. Il suo cellulare risulta spento dal 25 luglio e non risponde più alle chiamate o messaggi di amici e famiglia. Profondamente preoccupati, i genitori hanno segnalato la sua scomparsa, invitando chiunque abbia informazioni a contattare immediatamente le autorità.

Un passato turbolento e la scelta di un nuovo inizio Erika si era trasferita in Francia spinta dal desiderio del suo ex-marito, con il quale ha avuto due figli. Secondo fonti come Repubblica, poco dopo la misteriosa scomparsa di Erika, l’uomo, di origini marocchine, avrebbe imbarcato i due bambini su una nave diretta in Marocco.

La storia del loro matrimonio è costellata di ombre: avevano divorziato l’anno precedente e, come riferito dai famigliari, alla base della loro separazione vi erano ripetuti maltrattamenti fisici che l’uomo infliggeva a Erika. Dopo la fine del loro legame, Erika aveva tentato di ricostruirsi un’esistenza, trovando una nuova casa e un lavoro. Aveva anche espresso il desiderio, come riportato dai genitori, di ritornare a Forlì con i suoi figli.

Aiutaci a trovarla: l’appello Il Comitato scientifico ricerca scomparsi Odv ha lanciato un appello pubblico. Erika è descritta come:

Altezza: circa 1,70 m

circa 1,70 m Peso: 62 kg

62 kg Caratteristiche fisiche: Capelli neri e lunghi, occhi marroni

In caso di informazioni, avvistamenti o segnalazioni, si invita a contattare il numero di emergenza 112 o direttamente il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi al numero 388 1894493.

Il destino di Erika rimane un mistero. La speranza è che, grazie all’attenzione e alla collaborazione di tutti, si possa presto fare luce sulla sua scomparsa.

Un Viaggio Pianificato e l’Ultimo Contatto

Solo pochi giorni dopo l’ultimo contatto con i suoi genitori, l’ex marito di Erika decide di partire per il Marocco in compagnia dei loro due figli. Questo viaggio, come evidenziato da La Stampa, non è stato una decisione improvvisa: era stato infatti pianificato da tempo. Rita e Zelio, i genitori di Erika, hanno riportato di aver avuto l’ultimo contatto con la figlia il 25 luglio: una chiamata breve, di pochi minuti, non la consueta videochiamata. L’orario preciso? Le 14:30.

L’Appuntamento Mancato: Un Presagio? Solo un’ora più tardi, alle 15:30, Erika aveva in programma un appuntamento con il figlio maggiore, un ragazzo di 18 anni. L’obiettivo dell’incontro era visitare un nuovo appartamento, visto che dovevano lasciare la loro attuale abitazione a causa di uno sfratto imminente. Ma il mistero si infittisce: Erika non si è mai presentata al luogo stabilito, una fermata della metro, dove il figlio l’ha aspettata invano.

I Tentativi Disperati dei Genitori Dal momento della scomparsa, i genitori sono rimasti nell’angoscia più profonda. Hanno tentato ripetutamente di:

Chiamarla al telefono

Inviarle messaggi

Ma ogni tentativo è stato vano: nessuna risposta.

Questo enigma continua a generare domande e preoccupazione. Dove si trova Erika? Cosa è successo in quell’ora che separava l’ultimo contatto dall’appuntamento mancato? Gli sviluppi della storia sono attesi con trepidazione.